Molti hanno pensato ad una bufala, ma la notizia degli uccelli morti a Roma è effettivamente vera. Decine e decine di volatili si sono schiantati al suolo in via Cavour, come dimostra il video che vi alleghiamo di seguito, registrato presumibilmente prima della mezzanotte (il filmato è datato 31 dicembre 2020, anche se è impossibile stabilirlo con certezza). Stando a quanto riportato da ‘bufale.net‘, la questione degli uccelli morti a Roma potrebbe ricondursi ai botti di fine anno, che avrebbero contribuito alla moria dei volatili (nonostante il sindaco Raggi ne avesse tassativamente vietato l’utilizzo).

Non è una bufala quella degli uccelli morti a Roma, anche se non si può nemmeno imputare l’accaduto ai soli botti di Capodanno (per quanto nella Capitale se ne sia fatta abbondante uso, come anche in altre città italiane è capitato la scorsa notte). Chi si è trovato a passare per via Cavour in queste ore ha potuto constate con i propri occhi l’accaduto, tutt’altro che piacevole. Del resto, non è neanche la prima volta che si assiste a simili episodi nella Capitale, dove già a febbraio 2020 si registrò una moria di uccelli che qualcuno, non perdendo occasione, imputò all’installazione delle antenne 5G (in quel caso la dipartita degli animali fu causata dalle avverse condizioni atmosferiche che si abbatterono sul capoluogo laziale).

C’è comunque da farsi più di qualche domanda sulla notizia degli uccelli morti a Roma la notte scorsa in via Cavour: i botti di Capodanno non possono, da soli, aver provocato una simile mattanza (si è sparato tanto anche in altre città, ma senza conseguenze di questo genere, ragion per cui deve esserci un’altra spiegazione scientifica per quanto successo). Se volete intervenire sulla questione per dire la vostra il box dei commenti in basso è lì appositamente.