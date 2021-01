Il nuovo anno ci permetterà di fare la conoscenza di tanti smartphone top di gamma, tra cui il 14 gennaio i Samsung Galaxy S21 e più in là i Huawei P50. Il modello di punta è stato già immortalato nella sua prima immagine rendering, che ha provveduto a fornirci Steve Hemmerstoffer, noto anche come OnLeaks.

Come riportato da ‘voice.com‘, l’immagine ci mostra solo la parte frontale del dispositivo, tuttavia sufficiente per evidenziare i bordi curvi del display, le cornici sottilissime e la fotocamera anteriore singola, collocata all’interno di un classico foro nella parte alta dello schermo. La fonte si è anche sbilanciata sulla diagonale del pannello, che dovrebbe essere di 6.6 pollici, mentre le dimensioni del corpo essere pari a 159 x 73 mm (non ci sono ancora conferme sullo spessore del dispositivo). La capsula auricolare del Huawei P50 Pro appare più tradizionale rispetto al sistema adottato a bordo del predecessore, che la vedeva inserita in una componente sotto lo schermo.

Non sono state aggiunte altre indicazioni riguardo allo smartphone, apparso fin qui (almeno da quanto si vede) un po’ più classico di quanto qualcuno si aspettasse. Resta da vedere la fotocamera posteriore, che il produttore cinese ci ha sempre abituato a curare molto. Ancora sconosciuta la dotazione hardware del Huawei P50 Pro, che dovrebbe debuttare con il sistema operativo proprietario HarmonyOS, con tutte le incognite che accompagnano l’avvenimento (non sarà facile tenere testa ad Android, ormai avviato da anni e senz’altro preferito dalla maggior parte degli utilizzatori, almeno fino a questo momento). I prossimi top di gamma dell’OEM dovrebbero essere presentati a marzo 2021: le più recenti indiscrezioni hanno fatto emergere quel periodo storico, che rispecchierebbe quello classico cui siamo abituati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.