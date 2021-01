EMUI 11 non smette mai di stupire per le sue nuove funzionalità. In particolare per 17 smartphone di brand Huawei e Honor è stata appena annunciata una feature che riguarda il trasferimento di contenuti di grosse dimensioni che avverrà molto velocemente: questo proprio grazie all’interfaccia software e ad un suo specifico aggiornamento.

Al momento della presentazione dell’update EMUI 11 e ancora della nuova serie Huawei Mate 40, la novità protagonista di questo approfondimento era già stata introdotta. In particolar modo, le nuove ammiraglie potevano proprio beneficiare del trasferimento super veloce di contenuti secondo le seguenti modalità: file ultra-large inoltrati alla massima velocità di ben 305 Mbps e per una mole di dati sostanziosa fino a 400 GB. I dettagli appena snocciolati rendono la tecnologia desiderabile da molti ma in un primo momento si era pensato che questa potesse essere garantita solo grazie alla funzionalità end-to-end di Huawei nei chip 5G e dunque riservata solo ai dispositivi di ultimissima generazione. Così in realtà non è e anche device più datati stanno per ricevere appunto l’interessante implementazione,

A partire (come sempre) dalla Cina, 17 smartphone Huawei e Honor hanno cominciato a beneficiare del trasferimento flash di file di grosse dimensioni grazie ad un nuovo aggiornamento EMUI 11, come riferito anche da Huawei Central. Nell’elenco dei dispositivi fortunati ci sono i Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro +, Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro (sia nella versione 4G che 5G), Huawei Mate 30 RS Porsche Design, Huawei P30 e P30 Pro e ancora Huawei Nova 7, Nova 7 Pro, Nova 6 e Nova 6 5G. All’elenco dei device supportati appartengono infine anche i Huawei Mate X, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro +, Honor V30 e infine Honor V30 Pro.

Lo specifico aggiornamento EMUI 11, dopo il primo rilascio in terra asiatica, dovrebbe giungere anche in Europa e dunque in Italia nel corso del 2021. Una tempistica esatta della prossima distribuzione non è disponibile per il momento.