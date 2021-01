Tra le sorprese del finale di metà stagione c’è stata l’inattesa a svolta di Jo in Grey’s Anatomy 17: la dottoranda in chirurgia sembra ora pensare ad un passaggio in ostetricia, dopo aver fatto nascere un bambino durante un momento d’emergenza. La gioia provata di fronte a quella nascita, l’euforia di aver contribuito alla venuta al mondo di qualcuno, insieme alla sofferenza per i morti da Covid, hanno spinto l’ex specializzanda a meditare seriamente di cambiare reparto.

La scelta è stata raccontata al coinquilino Levi nel finale del sesto episodio, ancora inedito in Italia, ma sarà certamente approfondita nel corso della stagione: il percorso di Jo in Grey’s Anatomy 17 sembra arricchirsi di una tappa personale che, per una volta, le darà felicità certa. Dopo aver sconfitto i fantasmi del passato di abusi domestici, la depressione per l’abbandono di sua madre e l’addio del marito Alex scomparso col suo primo amore Izzie, ora per la Wilson è tempo di rinascere.

La decisione di Jo in Grey’s Anatomy 17 ha anche un motivo preciso che ha a che fare con la pandemia: col suo entusiasmo per l’ostetricia, gli autori hanno voluto mettere in scena quella sensazione di voler cercare cose belle nel mezzo di un disastro. Un aspetto che ha accomunato tutti nell’anno della pandemia, la voglia di rifugiarsi in qualcosa di gioioso mentre tutto intorno è solo morte e disperazione.

La scrittrice di quell’episodio Felicia Pride ha spiegato a Deadline come è maturata l’idea di far cambiare reparto a Jo in Grey’s Anatomy 17.

La trama di Jo in questo episodio riflette, penso, la sensazione di molti di noi che trovano motivi, ragioni e cose che ci portino gioia in questi tempi. E trovare la gioia, penso che sia quello che molti dei nostri personaggi stanno cercando di fare. Una delle mie scene preferite in realtà è quando Winston viene a trovare Maggie. E quel tipo di gioia, è emozionante, ma è semplicemente pura gioia. Quello che stiamo cercando di fare è trovare quei momenti di gioia con i nostri personaggi.

Più semplicemente, si può supporre che gli autori avessero bisogno di un appiglio narrativo capace di aprire spazi di leggerezza in una trama tutta centrata sulla pandemia e quindi inevitabilmente molto drammatica. Di qui la decisione di una nuova strada per Jo in Grey’s Anatomy 17 che porti il suo personaggio e di conseguenza lo spettatore a vivere momenti di felicità nella cupezza generale del racconto.