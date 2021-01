Il cast di Che Dio ci Aiuti 6 è pronto a debuttare su Rai1 con il nuovo ciclo di episodi. Il 2021 si apre infatti con la fiction della rete ammiraglia, una delle più amate e seguite dal pubblico, le cui riprese si sono svolte in un periodo molto particolare e che è ancora attualmente in produzione.

“La serie andrà in onda quando non abbiamo ancora finito di girare“, ha confermato Elena Sofia Ricci, volto di Suor Angela, durante la conferenza stampa di presentazione della sesta stagione. “Le condizioni per girare sono state difficili, ma ci hanno messo in sicurezza. Siamo riusciti a contenere la situazione grazie ai tre tamponi a settimana a cui la troupe si è sottoposta.” Le riprese si sono effettuate in estate, precedute dalla lettura del copione che il cast di Che Dio ci Aiuti 6 ha fatto in collegamento via Zoom.

La novità di questa stagione è il passato di Suor Angela. “Raccontiamo di suo padre e della sua famiglia”, spiega Umberto Gnoli, uno degli sceneggiatori presenti alla conferenza. “È una suora piena di dubbi e di paure e la metteremo in crisi anche stavolta. Ci sono nuovi personaggi, come Erasmo che fa parte di questo passato.”

Francesca Chillemi la ritroviamo nei panni di una nuova Azzurra: “Da novizia, la parte più frivola la abbandona, ma rimane sempre Azzurra con la sua ironia, la sua ignoranza se la porta dietro. È divertente anche quest’anno; è rimasto un personaggio fedele alle origini.”

Grande ritorno è quello di Diana del Bufalo: “Monica e Nico ci provano ad essere amici, grazie anche a suor Angela. Sono molto contenta di essere tornata, creerò un po’ di scompiglio. […] Monica era una ragazza con solo certezze, ora deve ricostruirsele. Farà molto ridere e piangere. Nel dolore sarò anche comica.”

Pierpaolo Spollon è l’altra new entry della stagione, ma bocca cucita sul suo personaggio: “Posso dire poche cose. È uno psichiatra dell’infanzia, si troverà nel mezzo di un triangolo amoroso. Sarà spalleggiato un po’ da Suor Angela e da Suor Costanza.”

Gianmarco Saurino: “Ci sarà un piccolo triangolo amoroso, ci scontreremo [lui e Spollon, ndr], mettiamola così.”

Erasmo Genzini parla a proposito di Erasmo: “Interpreto un ragazzo di 27 anni che si trova nel convento perché alla ricerca di risposte sulla madre. Ha un carattere molto chiuso con le persone, fa fatica ad approcciare. È abbastanza tenebroso, a tratti non va molto d’accordo con tutti ma riesce con l’aiuto di questi personaggi a creare delle dinamiche più o meno utili che lo aiutano a trovare queste risposte che cerca da anni – sulla madre e il suo passato”.

Il ritorno di Monica metterà in crisi Nico e Ginevra? A questa domanda risponde Simonetta Columbu: “La love story tra Nico e Ginevra prosegue. Di sicuro vedremo una Ginevra diversa. I suoi valori, bontà e genuinità, rimarranno invariati, ma vedremo una Ginevra molto più donna e sicura di se stessa. Ma per arrivare a questa sicurezza metterà in dubbio diverse cose.”

Alla domanda se ci sarà una settima stagione, Elena Sofia Ricci replica: “Cerchiamo di finire questa stagione a continuare a girare le puntate non finite. Intanto finiamo questa.”