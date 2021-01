Da ben prima della mezzanotte sono arrivati gli auguri di buon anno degli artisti. Messaggi di speranza e affetto che questa volta si rivelano indispensabili più che mai. Sappiamo bene che si tratta solamente di un numero, ma se vogliamo ragionare in termini di scadenze il 2020 è stato realmente un annus horribilis: la pandemia del Covid-19 ha messo in ginocchio il mondo intero. Tragedie su un fronte, crisi economiche sull’altro. Il settore musicale ha dovuto affrontare una delle più grandi crisi che la storia del mercato discografico ricordi.

I Modà ci augurano buon anno e buona fortuna, con l’allusione al titolo del nuovo album di inediti che arriverà nel 2021. Zucchero si unisce al coro degli auguri di Buon Anno degli artisti, dispensando per noi “lots of love”, ovvero tantissimo amore. I Negrita accolgono l’anno nuovo come una rinascita.

Tra gli auguri di Buon Anno degli artisti non mancano quelli di Fedez che ci mostra attimi di gioia insieme a Chiara Ferragni e il piccolo Leone. Ermal Meta è propositivo (o se vogliamo pro-positivo): ridere in faccia al 2020 per prenderlo un po’ in giro ed esorcizzarlo.

Giorgia caccia un grido liberatorio: “È fatta! È andato!”, uno sfogo che abbiamo condiviso tutti una volta che la mezzanotte ci ha lasciato alle spalle il terribile 2020. Gli auguri di Buon Anno degli artisti arrivano anche da Laura Pausini.

Vasco Rossi ha giocato d’anticipo: per l’Anno Nuovo aveva promesso un nuovo brano e dal primo minuto del 2021 e ha mantenuto la promessa. Una Canzone D’Amore Buttata Via è il primo sospiro di sollievo dopo l’anno funesto. Un sorridente J-Ax ci augura un felice 2021 e nel frattempo non si arrestano gli auguri di Buon Anno degli artisti.

Nuovo anno..

nuovo inizio..

e il brindisi 🥂🍾 lo facciamo tutti insieme con la nuova canzone!! 🎼🎤💥

Buon 2021 a tutti voi!!! 🤩🥳#UnaCanzonedAmoreButtataVia ora disponibile in tutti gli store digitali: https://t.co/CfERyXPFSd #1gennaio2021 #nuoviorizzonti #nuovacanzone pic.twitter.com/5vlpURDOw3 — Vasco Rossi (@vascorossi) December 31, 2020

Buon Anno 🤍

Feliz Año Nuevo

Feliz Ano Novo

Happy New Year

Bonne Année



Laura, Paola e Paolo



#happynewyear #2021year pic.twitter.com/6NKlFtT2te — Laura Pausini (@LauraPausini) December 31, 2020

è fatta! è andato! auguriii!!! che sia nuovo, buon anno!!! 🌟 pic.twitter.com/VpUMxqoQJU — giorgia (@Giorgia) December 31, 2020

Voglio finire questo anno ridendogli in faccia, per dispetto! Buon #2021 ☘️❤️ pic.twitter.com/1WmZVl0hNf — Ermal Meta (@MetaErmal) December 31, 2020

1 gennaio 2021. Finalmente è arrivato. In realtà non cambia nulla, ma ci piace pensare a questa data come un simbolo. Ci lasciamo alle spalle un anno duro, difficile, da dimenticare sotto tanti punti di vista, e vogliamo sperare che il 1° gennaio, mai come quest'anno, simboleggi- pic.twitter.com/dMVOU1MPNa — Negrita (@negritaband) January 1, 2021