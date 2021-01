Sono ormai mesi che in rete si parla a più riprese di un iPhone pieghevole in lavorazione nelle fucine di casa Apple, vera e propria innovazione per la società di Cupertino, ma non una novità assoluta del settore. Tra i tanti produttori che hanno già lanciato sul mercato i loro modelli di foldable e quelli che sono nella fase di sviluppo di un proprio dispositivo, ci dovrebbe allora essere anche la Mela Morsicata, con i rumor a farsi ancora più insistenti nelle ultime ore.

Sì perché, stando a quanto riportato dagli autorevoli siti Wccftech ed Economic Daily News, Apple avrebbe già completato i test interni in termini di durabilità dedicati a ben due prototipi di iPhone pieghevole. A quanto pare, sempre a sentire la fonte, il primo modello dei due prototipi sarebbe dotato di due diversi schermi, mentre l’altro sarebbe molto più simile ai pieghevoli già visti negli ultimi anni per gli smartphone dell’universo Android. I test incriminati si sarebbero svolti all’interno di uno stabilimento della cinese Foxconn in quel di Shenzen – per l’appunto in Cina -, da sempre partner commerciale particolarmente importante per “mamma” Apple.

Per quanto riguarda l’uscita di un iPhone pieghevole – molto probabilmente solo uno dei due modelli che sono in fase di test -, i rumor più recenti riferiscono che l’azienda americana capitanata da Tim Cook stia puntando ad una presentazione e successiva release per il 2022, piuttosto che per il 2021 come si vociferava in precedenza. Inutile sottolineare che per il momento ci stiamo muovendo nel campo delle indiscrezioni non confermate, e solo Apple potrebbe smentire o confermare le indiscrezioni trapelate. Voi cosa ne pensate della possibilità di vedere un foldable firmato dalla casa di Cupertino? Vi piacerebbe un melafonino pieghevole a competere con gli smartphone dello stesso tipo realizzati dai principali copetitor? Ditecelo più sotto nella sezione dedicata ai commenti.