Sono PS5, Xbox Series X e Xbox Series S i nomi che accompagneranno per i prossimi anni tutti gli appassionati di gaming da salotto. Si tratta infatti delle console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft, sbarcate ufficialmente sugli scaffali dei negozi lo scorso mese di novembre, per dare il via al futuro del settore. Spazio allora a titoli inediti, sequel dall’altissimo potenziale – pensiamo a God of War 2 Ragnarok o al controverso Halo Infinite -, così come ad un dettaglio grafico assai più evoluto e a servizi sempre più affinati per andare incontro alle esigenze della sempre più ampia community di gamer.

Peccato che le piattaforme next-gen siano ad oggi praticamente introvabili tra i negozi fisici e online di tutto il mondo, a causa di scorte che non sono riuscite ad andare incontro alle richieste della clientela, soprattutto per via dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta alla pandemia da Coronavirus. Una situazione particolarmente grave per PlayStation 5 – al centro di rivendite a prezzi decisamente rialzati rispetto a quelli di listino o di vere e proprie truffe -, ma che si è fatta fastidiosa anche per chi avrebbe voluto concludere l’anno compiendo il grande passo nell’universo della “X verde”, portandosi a casa una potentissima Xbox Series X o la più compatta ed economica Xbox Series S – vendute rispettivamente a 499 euro e 299 euro. Fortunatamente però, a sentire il capo della divisione Xbox Phil Spencer sulle pagine di COG Connected, Microsoft ha in programma di rifornire i negozi con nuove unità per tutto il 2021, così da fare fronte alla domanda:

Le persone mi chiedono spesso perché non abbiamo costruito più Xbox Series X/S, perché non abbiamo iniziato prima la produzione o perché non ne abbiamo anticipato la spedizione. Il fatto è che tutto dipende dall’ingegneria e dalle dinamiche fisiche della logistica. Non le stiamo nascondendo da qualche parte, stiamo producendo console il più velocemente possibile e le stiamo immettendo tutte sul mercato.

Sempre parlando dei problemi legati alla reperibilità di Xbox Series X e Xbox Series S, Spencer ha aggiunto che hanno “tutte le linee di assemblaggio in funzione. La scora settimana ero al telefono con Lisa Su di AMD, le ho chiesto più volte come possiamo ottenere di più, quindi è un qualcosa a cui stiamo lavorando costantemente, ma non è un problema che riguarda solo noi. Penso che questo dipende anche dal fatto che il gaming è un fenomeno che ha preso enormemente piede nel corso del 2020”