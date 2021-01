Un momento vergognoso per il quale il popolo dei social è di nuovo riunito pronto a chiedere l’addio di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2020, questo è quello che è andato in onda ieri sera nella puntata speciale della vigilia di Capodanno in cui la produzione ha deciso di far “sfilare” i morti vip degli ultimi mesi. I vertici del reality avevano già toppato nelle scorse settimane quando hanno annunciato nella casa la morte di Maradona comunicandola ai vip e a Maria Teresa Ruta evitando di fare lo stesso anche con i morti italiani e, in particolare, con Gigi Proietti.

Anche in quel caso le polemiche non sono mancate tanto che la produzione ha deciso di far sparire il video del momento da quelli presenti nel sito alla sezione dedicata alla trasmissione ma nessuno ha imparato da quell’errore. Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto l’attenzione dei vipponi pronti a ballare e cantare per salutare i vip morti in questi mesi che loro sono stati in casa mettendo insieme anche Sean Connery, Stefano d’Orazio, Paolo Rossi e Gigi Proietti.

Ecco il video del momento:

Che cosa di pessimo gusto.



MTR ♥️ — Trash Italiano (@trash_italiano) January 1, 2021

A quel punto i vip nella casa sono rimasti senza parole e, in particolare, Maria Teresa Ruta si è sciolta in lacrime e disperata è stata accompagnata in casa da Cecilia Capriotti che si è subito scusata con lei per non averle potuto dire niente per via delle regole del reality. Chi ha seguito il programma sa bene che la conduttrice avrebbe voluto vedere entrare Paolo Rossi nella casa perché suo amico e mai si sarebbe aspettata di vederlo in quel vergognoso video presentato con enfasi dal padrone di casa che è finito di nuovo nella bufera. Il conduttore ha annunciato i nomi dei defunti come se fossero le nomination di turno o, ancora peggio, come numeri della tombola e oggi pomeriggio non si parla d’altro chiedendo provvedimenti, ancora una volta. Arriveranno questa volta?