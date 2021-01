Il 31 dicembre 2020 è passato, e con esso l’ultimo giorno di supporto di Adobe Flash Player, che da oggi 1 gennaio 2021 non sarà più supportato dalla casa madre. Come riportato da ‘ghacks.net‘, sui sistemi operativi Windows 10 su cui il tool è installato da qualche giorno ha iniziato a comparire una finestra pop-up che invita ad una scelta con duplice opzione: disinstallare subito Adobe Flash Player o ricordarlo più tardi (la comunicazione tornerà a farvi visita dopo una settimana). Il tool funzionerà ancora fino al 12 gennaio, salvo poi dirgli per sempre addio (a partire da quella data tutti i contenuti su di esso basati non potranno più essere visualizzati).

Se non l’avete ancora fatto, potete procedere adesso alla disinstallazione di Adobe Flash Player, che altrimenti non farebbe altro che occuparvi memoria inutilmente. D’altra parte, la maggior parte delle persone nemmeno si accorgerà della sua dipartita: ormai i browser di cui si fa di solito uso l’hanno già disabilitato. Ricordiamo comunque che Adobe Flash Player è stato il pioniere di HTML5, ed ha quindi i suoi meriti: ma ormai il suo tempo è finito, bisogna prenderne atto e passare oltre. In ogni caso, si potrà avere accesso ai contenuti creati con questo sistema a tempo presumibilmente indeterminato con l’Internet Archive, che si sta occupando di sviluppare un emulare open-source del tool.

Chi vuole procedere a disinstallare Adobe Flash Player dal proprio PC Windows 10 potrà farlo raggiungendo la sezione ‘Impostazioni‘, e da lì il menu ‘App‘, fino ad individuare tra le varie voci quella del tool in questione, per poi cliccare su ‘Disinstalla‘, seguendo infine le istruzioni che compariranno a schermo (l’operazione è molto semplice, potrà portarla a termine anche un neofita senza particolari intoppi). Restiamo comunque a disposizione nel caso in cui qualcuno volesse farci qualche domanda.