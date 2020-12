Mancava solo l’ufficialità che è giunta in queste ore: l’uscita del Samsung Galaxy S21 (in tutte le sue varianti) è confermata per il prossimo 14 gennaio. Questa data circolava da tempo perché annunciata da numerosi leaker. Ora invece il produttore ha cominciato a distribuire gli inviti per il primo evento Unpacked del 2021, come riportato anche dal noto informatore Ishan Agarwai nel tweet di fine articolo.

Tra soli 15 giorni sarà il momento di mostrare al mondo proprio la nuova serie ammiraglia. Quest’ultima arriva in una finestra temporale anticipata rispetto a quella dei Galaxy S20 del 2020 ma, a dire la verità, anche di tutti i top di gamma della serie S lanciati negli ultimi anni. Questi hanno fatto la loro comparsa sul mercato mai prima di febbraio ma è ormai chiaro che il produttore, in questo momento particolare, abbia deciso di giocare d’anticipo rispetto a tutta la concorrenza Android. Tra l’altro, l’obiettivo è anche quello di inibire la propensione d’acquisto verso gli ultimi iPhone 12 (lanciati questi ultimi in ritardo nell’ultima parte del 2020) e dunque intercettare anche nuovo pubblico.

L’uscita del Samsung Galaxy S21 prevede il lancio di tre varianti di smartphone e dunque del Galaxy S21 standard, ancora del modello Plus ed infine di quello Ultra. Nel video teaser per il prossimo Keynote viene pure raccontata l’evoluzione della serie Galaxy e dunque preannunciata la prossima ammiraglia come qualcosa di totalmente nuovo, oltre che atteso.

A margine della notizia dell’ufficialità dell’uscita del Samsung Galaxy S21 va anche detto cosa non vedremo nel corso del keynote del 14 gennaio. Di certo non ci sarà spazio anche per un nuovo dispositivo pieghevole (neanche il più accessibile Galaxy Z Flip). Al massimo, il produttore sceglierà di lanciare solo le nuove Galaxy Buds per accompagnare i suoi top di gamma.