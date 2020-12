Renato Zero pubblica il video di È L’Età, nuovo brano estratto dal 3° volume di Zerosettanta. La clip è stata girata in Piazza San Pietro alla presenza di alcuni fan che hanno rubato qualche fotogramma dalle riprese, anticipando la sua presenza in Vaticano prima dell’annuncio ufficiale.

Il brano fa parte del cofanetto con il quale l’artista romano ha voluto festeggiare i suoi primi 70 anni, con la prima uscita destinata proprio al 30 settembre, giorno del suo compleanno. Il box si è completato con le uscite programmate come un conto alla rovescia, così com’è abituato a essere chiamato in scena dal suo pubblico.

Il videoclip di È L’Età arriva dopo quello di Come Non Amarti, che l’artista ha pubblicato a sorpresa dopo l’uscita di C’è. I tre album, il terzo, secondo e primo volume, sono certificati dischi d’oro.

Il viaggio musicale di Renato Zero era iniziato con la pubblicazione di L’Angelo Ferito, che ha accompagnato anche con il videoclip girato da Roberto Cenci. Il singolo ha anche anticipato il concerto su Canale5 che è stato trasmesso proprio per il suo compleanno. Dal box ha estratto anche L’Amore Sublime e C’è, ultimo singolo a essere approdato in radio prima del completamento del cofanetto.

Oltre al box con i tre dischi, Zerosettanta è anche disponibile in vinile e in edizione limitata da 2500 copie. I brani sono 39 e tutti inediti, scritti da Renato Zero ma anche da un pool di artisti di primo livello tra i quali torna anche Dario Baldan Bembo. Il giovane Lorenzo Vizzini è stato tra gli autori principali di questo nuovo percorso artistico, del quale ha ancora molto da raccontare.

Per il momento, sono fermi tutti i concerti dal vivo che sono stati azzerati dalla pandemia. Non è stato infatti possibile organizzare eventi in presenza per il contenimento del contagio da Covid, che non consente assembramenti in grandi e piccole aree.

Testo di È L’Età di Renato Zero