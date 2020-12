Disponibile anche in Italia dallo scorso 19 novembre, PS5 rappresenta l’evoluzione del gaming “da salotto” secondo Sony. Non a caso si tratta della console next-gen del colosso giapponese, chiamata non solo a raccogliere la preziosa eredità dell’ancora diffusissima PS4, ma anche a sfidarsi a muso duro con Microsoft e le sue Xbox Series X e Xbox Series S.

Peccato che la piattaforma made in Japan sia praticamente introvabile ovunque fin dal day-one, cosa che ha dato il via ad un vero e proprio “caso” sul web tra bagarini, prezzi folli e persino truffe come quella tutta tricolore del rivenditore Euromediashop. In ogni caso è comunque possibile individuare in rete alcune promozioni legate a PS5, ed in particolare ad i suoi tanti accessori. Promozioni come quelle attivate nelle ultime ore da GameStopZing, nota catena dedicata proprio all’universo in pixel e poligoni, e che sono assolute protagoniste di questo nostro articolo dedicato. Il tutto arricchito da promozioni che toccano anche quella che è ormai la old-gen, con sconti riservati a PS4 e PS4 Pro – come potete verificare in prima persona collegandovi al sito ufficiale dell’iniziativa a questo indirizzo.

La prima offerta riguarda il bundle DualSense – il nuovo e avveniristico controller di PS5 – con un mese di abbonamento PS Plus a 70,98 euro. Sui listini di GameStop è disponibile anche il pacchetto Telecamera HD con contenuto digitale a 59,98 euro a scelta tra PlayStation Network Card 10 euro o un mese di abbonamento a Spotify o DAZN. Da segnalare anche l’offerta sul DualShock 4 con Thumbgrips e PSN Card da 5 euro a 70,98 euro. Per quanto riguarda invece la situazione legata alla disponibilità di PlayStation 5, GameStopZing fa sapere che “Saranno disponibili nuove console PS5. GameStopZing le utilizzerà per soddisfare i consumatori che hanno già effettuato il preorder facendoli avanzare nella lista d’attesa. Questi consumatori saranno contattati individualmente. Al momento non è possibile effettuare nuovi preorder né online né nei negozi”.