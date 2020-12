Occorrono i primi bilanci relativi alla durata della batteria per alcuni smartphone molto popolari in Italia, come quelli appartenenti alle serie Huawei P30 e Mate 20, in seguito alla distribuzione delle prime beta impostate su EMUI 11. Negli ultimi giorni, anche sul nostro magazine, abbiamo notato che il programma sia stato esteso in Europa ad una lunga serie di prodotti, al punto che la situazione inizia ad essere interessante per tutti. Questo consente contestualmente di fare i primi bilanci, anche su un tema assai delicato come quello dell’autonomia.

Come va la batteria su Huawei P30 e Mate 20 con aggiornamento beta EMUI 11

Andando più in profondità, negli ultimi giorni ho cercato di monitorare con grande attenzione i feedback di coloro che hanno avuto la possibilità di testare l’aggiornamento con EMUI 11 in versione beta, almeno per quanto concerne i prodotti legati alle famiglie Huawei P30 e Mate 20. Ebbene, le sentenze trapelate fino a questo momento sono estremamente incoraggianti per tutti coloro che attendono la versione finale e stabile del pacchetto software.

Tra coloro che parlano di consumi costanti rispetto a quanto riscontrato con EMUI 10.1 e chi addirittura ritiene che siano stati fatti dei passi in avanti, in termini di durata batteria e di ore schermo, direi che le indicazioni emerse a fine 2020 per il pubblico in possesso di un Huawei P30 e Mate 20 siano in tutto e per tutto incoraggianti. La situazione, come potete facilmente immaginare, è in continuo divenire, anche perché nelle prossime settimane verranno rilasciate ulteriori beta, ma ad oggi siamo partiti con il piede giusto.

Qualora abbiate avuto modo di testare l’aggiornamento in versione beta sui due modelli, non esitate a commentare l’articolo di oggi. Quali sono state fino a questo momento le vostre sensazioni con Huawei P30 e Mate 20? Fateci sapere nel box a seguire.