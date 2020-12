Da ieri sta girando la notizia che un paziente in Svizzera sia morto dopo la somministrazione del vaccino Covid di Pfizer. Una di quelle notizie che fanno tantissimo rumore e che, purtroppo, vede tanti italiani fermarsi al titolo senza il minimo approfondimento. Come sono andate le cose? C’è stata una reazione tanto violenta da portare al decesso dell’uomo? Dubbi legittimi, che ognuno dovrebbe porsi e che al contempo comportano in linea puramente teorica la necessità di approfondire determinate tematiche. Così non è stato, almeno dando uno sguardo ai social

Un uomo in Svizzera è morto dopo il vaccino Covid: cosa sappiamo

Quali sono le notizie sono state raccolte fino a questo momento? Secondo quanto riportato da ANSA, il decesso dell’uomo non avrebbe alcuna attinenza con la somministrazione del vaccino Covid di Pfizer. Contrariamente a quello che si deduce attraverso i titoli di determinate testate, anche qui in Italia, le cause della morta sarebbero da attribuire a patologie pregresse. Senza dimenticare che la persona in questione aveva 91 anni. Insomma, dettagli rilevanti per contestualizzare al meglio quanto avvenuto nelle ultime ore in Svizzera.

Occorre fare sempre molta attenzione quando ci si imbatte in notizie del genere, pensando ad esempio che la scorsa settimana qualcuno ha creduto alla storia di un famoso troll Facebook. In quel caso, infatti, ho dovuto smentire la notizia di un uomo esploso a Roma dopo la somministrazione del vaccino Covid. Quella di oggi 31 dicembre non è una fake news, almeno per quanto concerne la morte di questa persona in Svizzera, ma le precisazioni sulle cause reali del decesso sono fondamentali affinché non si crei disinformazione sulla vicenda.

Nelle prossime ore, sicuramente verranno a galla ulteriori informazioni a proposito del vaccino Covid di Pfizer e della vicenda che vede un uomo di 91 anni morto in Svizzera dopo la somministrazione.