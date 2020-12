I giorni di chiusura del mese rappresentano un appuntamento imprescindibile per i fan, quello con l’annuncio dei giochi gratis PS Plus. La selezione dei titoli rilasciati senza richiesta di esborso economico si arricchirà di nuove perle, da inserire nel proprio catalogo virtuale.

E Sony non lascerà a secco i propri fan nemmeno nel primo mese dell’anno nuovo. Come evidenziato nel pomeriggio di ieri, diversi sono i titoli annunciati e che andranno a rimpolpare la Instant Game Collection. In soldoni, nuovi giochi gratis PS Plus in arrivo a strettissimo giro.

E sono comunque nomi che non possono non intrigare. Sugli scudi ci va Shadow of the Tomb Raider, capitolo datato 2018 e ultimo della serie a essere approdato sugli scaffali. E a fargli compagnia troviamo su PS4 Greedfall, action RPG con un annetto sulle spalle. E si conclude con il particolarissimo Maneater su PS5, titolo in cui si indosseranno i panni (o meglio la pelle) di uno squalo. E proprio quest’ultimo ha dato vita a una particolarissima iniziativa che è risultata assai apprezzata nella community dei fan di Sony

Maneater nei giochi gratis PS Plus, scatta il rimborso

Diverse sono le segnalazioni che riguardano il titolo inserito nella collezione dei giochi gratis PS Plus. Segnalazioni che questa volta sono legate a una bella manovra da parte del colosso nipponico, che ha preso una decisione che prova a coccolare i fan.

In questo caso infatti, l’azienda asiatica ha scelto in maniera del tutto autonoma di rimborsare tutti gli acquirenti del gioco. Chi ha dunque comprato il titolo nel corso degli ultimi giorni, si è visto recapitare in mail la conferma dell’avvenuto rimborso.

Una cosa da non dare mai per scontata, vista comunque la rigidità dei protocolli legati ai rimborsi. Ma che comunque, in questo caso, hanno dimostrato una grandissima flessibilità e disponibilità nei confronti della community. Un ottimo passo per cominciare nel migliore dei modi l’anno sulle piattaforme di casa Sony.

