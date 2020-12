Sospensioni, rinvii, rinnovi annullati, pure e semplici cancellazioni… Il 2020 delle serie tv è stato brutale per chi, come noi, sperava di trovare un pizzico di stabilità nelle cadenze regolari dello streaming. E se il nuovo aumento dei casi di Coronavirus in California mette già a rischio decine di produzioni appena ripartite, è dura immaginare che il nuovo anno possa rimettere le cose a posto. Le uniche certezze, per chi non si è ancora abbandonato al relativismo esistenziale, arrivano dalle serie tv che si concluderanno nel 2021, lasciandoci l’ennesimo vuoto da colmare. Eccole.

Atypical (Netflix)

La dramedy Netflix incentrata sulle vicende della famiglia Gardner, e in particolare sul percorso di emancipazione personale di Sam (Keir Gilchrist), terminerà nel 2021 con una quarta stagione composta da dieci episodi. Apprezzata e sostenuta dai fan fin dal debutto, Atypical concluderà un percorso di cui la creatrice e showrunner Robia Rashad si è sempre detta enormemente orgogliosa. Spero che l’eredità di Atypical sia aver fatto sì che, alla sua conclusione, si presti ancora più attenzione alle voci di chi finora non ha potuto esprimersi, e che si continuino a raccontare storie divertenti ed emozionanti dai punti di vista di persone sottorappresentate, è stato il suo commento alla notizia del rinnovo di Atypical per una quarta e ultima stagione.

Better Call Saul (Netflix)

Più che un semplice prequel, Better Call Saul è stata una piena, riuscitissima origin story. Il viaggio a ritroso negli anni pre-Saul Goodman di Jimmy McGill (Bob Odenkirk) ha restituito l’immagine tridimensionale di un eroe che lo showrunner Peter Gould ha definito complicato e compromesso. Non stupisce, dunque, che per una certa fetta della critica Better Call Saul abbia superato in qualità la stessa Breaking Bad. La sesta stagione, che secondo i piani sarà girata nei primi mesi del nuovo anno, si chiuderà nel 2021 su AMC e Netflix con tredici episodi.

Bosch (Prime Video)

Il rinnovo di Bosch per una settima e ultima stagione è arrivato ancor prima del debutto della sesta su Amazon Prime Video. La serie ispirata ai bestseller di Michael Connelly offrirà al suo eroe (Titus Welliver) un ultimo giro di giostra attingendo ai romanzi The Concrete Blonde e The Burning Room. Harry Bosch e Jerry Edgar saranno impegnati in due casi diversi ma altrettanto pericolosi, che li condurranno ai piani alti della criminalità dei colletti bianchi e alle profondità mortali del traffico di droga sulla strada.

Dead to Me (Netflix)

L’inatteso, prorompente exploit di Dead to Me 2 ha spinto Netflix al rinnovo della serie per una terza e ultima stagione, che porterà a compimento le storie di Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini). Nonostante una trama implausibile e ridotta all’osso, la dark comedy di Liz Feldman si è imposta grazie all’irresistibile dinamica tra le due protagoniste e le rispettive interpreti. Queste due donne tragicomicamente complementari, unite prima dal dolore e poi dalla forza di reagirvi, torneranno sugli schermi di Netflix nel 2021 per chiudere il cerchio delle loro storie e ricordarci che, sì, ne sentiremo davvero la mancanza.

Dear White People (Netflix)

Nella lista delle serie tv che si concluderanno nel 2021 finiscono anche i titoli rinviati a causa dello stop alle produzioni imposto dalla pandemia. Tra questi, Dear White People, la comedy satirica adattata da Justin Simiens a partire dal film omonimo. I dieci episodi della quarta stagione, attesi inizialmente nel 2020, torneranno a osservare la quotidianità di un gruppo di millennial afroamericani alle prese con un faticoso percorso di attivismo, tra ingiustizie sociali, preconcetti razziali e manovre politicamente scorrette architettate a loro discapito.

Grace and Frankie (Netflix)

Slittata anch’essa a causa dei ritardi dovuti ai vari lockdown in California, la settima stagione di Grace and Frankie arriverà nel 2021 per un ultimo sguardo alle esilaranti vicende delle ultrasettantenni interpretate da Jane Fonda e Lily Tomlin. La comedy di Marta Kauffman e Howard J. Morris terminerà con 16 episodi inediti, grazie ai quali Grace and Frankie diventerà la serie originale più longeva nella storia di Netflix (superando Orange is the New Black, ferma a 91 episodi). Capace di creare un legame ideale tra più generazioni di spettatori, Grace and Frankie si è fatta amare per un irresistibile approccio semiserio alle più disparate esperienze legate all’invecchiamento. Ed è già nostalgia per gli Hanson e i Bergstein.

The Expanse (Amazon Prime Video)

Acquistata da Amazon Prime Video nel 2018, The Expanse si concluderà nel 2021 con la sesta stagione. La serie, vincitrice del premio Hugo, è basata sui famosi romanzi di fantascienza di James S.A Corey ed è stata sviluppata e sceneggiata da Mark Fergus e Hawk Ostby, entrambi nominati agli Oscar. Pur essendo radicata nella fantascienza, la serie riesce a motivare una riflessione approfondita su alcune fondamentali questioni relative alla società dei nostri giorni. Il suo ritorno, atteso nel 2021, porterà a compimento un’avventura ad alto tasso di azione che esplora le profondità umane sullo sfondo di uno spazio inesplorato e senza limiti.

His Dark Materials (HBO/Sky)

L’adattamento televisivo di Queste Oscure Materie, saga letteraria firmata da Bill Pullman, si concluderà nel 2021 con la terza stagione di His Dark Materials. Come già le prime due stagioni con i rispettivi volumi, la terza seguirà fedelmente gli eventi narrati ne Il Cannocchiale d’Ambra. Non si ha ancora alcuna conferma sulle date di produzione e d’uscita dei nuovi episodi, nonostante si dica che almeno sei siano già pronti. Quel che è certo, ad ogni modo, è che per la produttrice esecutiva Jane Tranter il team al lavoro sulla serie ha reso possibile l’impossibile, dando vita magistralmente ai mondi di Philip Pullman.

Il Metodo Kominsky (Netflix)

Tra le serie tv che si concluderanno nel 2021 c’è poi la più recente avventura televisiva di Chuck Lorre. Volevo buttar giù una storia sull’invecchiamento e su tutto ciò che comporta. Volevo scrivere di persone che perdono i loro cari e devono gestire i propri problemi di salute e i rapporti con figli già cresciuti, commentava a proposito delle ispirazioni per una serie impropriamente definita una Grace and Frankie al maschile. Perché Sandy Kominsky (Michael Douglas) e Norman Newlander (Alan Arkin) hanno sì condiviso un percorso di cedimento alla vecchiaia, ma da una prospettiva diversa e un umorismo a tratti più amaro. La gioia del rinnovo per una terza e ultima stagione, però, è stata in parte stroncata dalla notizia che Alan Arkin non vi prenderà parte.

La Casa di Carta (Netflix)

L’originale Netflix diventato fenomeno pop – prima di smorzare l’entusiasmo dei fan con stagioni via via meno ispirate – terminerà con una quinta stagione, in uscita nel 2021. Il creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo Alex Pina ha promesso al fedele pubblico della serie un’ultima sfida al sistema della banda del Professore (Alvaro Morte), animata adesso dal desiderio di vendicare la morte di Nairobi (Alba Flores). Passeremo da una partita a scacchi – più intellettuale – a una strategia di guerra: attacco e contenimento, ha anticipato lo stesso Pina. Abbiamo trascorso quasi un anno a pensare a come distruggere la banda. Come mettere il Professore alle corde. Come arrivare a situazioni irreversibili per molti personaggi. L’adrenalina è nel DNA de La Casa de Papel.

Shameless (Showtime)

I personaggi di Shameless hanno regalato agli spettatori di Showtime più risate e lacrime e divertimento allo stato puro di qualsiasi altro programma nella storia della rete, ha dichiarato Gary Levine, Presidente di Showtime, nel commentare il rinnovo di Shameless per un’undicesima e ultima stagione. La serie creata da Paul Abbott saluterà il suo devoto pubblico con 12 episodi inediti, che sarebbero dovuti arrivare già a partire dall’estate del 2020. Nonostante l’attesa si prospetti ancora lunga, dai vertici di Showtime sono arrivate grandi promesse: tutti i membri del cast presenti quest’anno torneranno anche il prossimo. Ed Emmy Rossum? Troppo presto per dirlo, ha ammesso alcuni mesi fa. Ha fatto grandi cose per la serie e la serie ha fatto grandi cose per lei, e la separazione fra noi è stata molto amichevole. Se ci sorprenderà ne saremo felici.

Supergirl (The CW)

La notizia della cancellazione di Supergirl ha scosso il nutrito pubblico della serie e dato il via a un susseguirsi di ipotesi sul destino della sua protagonista. La possibilità che Kara (Melissa Benoist) possa morire non è così remota, ma al di là delle scelte creative che il team della serie deciderà di prediligere, l’interprete della supereroina ha già iniziato a preparare l’addio a un personaggio che mi ha fatto scoprire una forza che non sapevo di avere, mi ha aiutata a trovare la speranza nelle situazioni più oscure e fatto capire che uniti siamo più forti. Nell’annunciare il ritorno della serie nel 2021 ha promesso poi un’ultima stagione spettacolare.