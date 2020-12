Ora che PS5 è finalmente disponibile sugli scaffali di tutto il mondo, anche l’assai ventilato God of War 2 è stato svelato in via ufficiale. Nel corso di uno degli ultimi eventi pre lancio dedicati alla console next-gen nipponica, Sony e gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno infatti finalmente alzato il sipario sul sequel del soft reboot uscito nel 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro – e ora naturalmente compatibile anche con PlayStation 5. Il tutto solo con un logo e un brevissimo teaser, che hanno infiammato inevitabilmente gli animi di quanti si professano fan di Kratos e delle sue mitologiche avventure.

E’ ancora troppo presto per sapere quando sarà disponibile God of War 2 Ragnarok sulla nuova ammiraglia del colosso giapponese del gaming, e neppure come andrà ad evolvere la trama in questo capitolo inedito, ma è cosa certa che gli appassionati potranno prepararsi a dovere. Il mezzo è il fumetto di Dark Horse intitolato God of War: Fallen God, e che si pone l’obiettivo di raccontare gli avvenimenti accaduti tra God of War III e il titolo del 2018, che ha spostato le vicende nelle terre norrene. Originariamente attesa nel corso del 2020, la produzione è stata oggetto di posticipo in virtù di problematiche produttive legate alla crisi sanitaria internazionale per la pandemia da Coronavisrus. Rinviata ad un generico 2021, la miniserie a fumetti ha ora una nuova data ufficiale, almeno per il primo numero, vale a dire il 10 marzo 2021.

La conferma arriva direttamente dal sito della casa produttrice – a questo indirizzo – e non può che far felici quanti attendono al varco God of War 2 su PS5 e i seguaci della saga action adventure più in generale. God of War: Fallen God vede alla sceneggiatura Chris Roberson, mentre Tony Parker e Dan Jackson si occupano rispettivamente di disegni e colorazione. La storia vede come protagonista un Kratos smarrito, destinato a scoprire che la sconfitta di Zeus e Atena non è sufficiente a garantirgli la pace interiore, per quello che si trasformerà in un viaggio in bilico tra rabbia e follia.