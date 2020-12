I primi 15 secondi del nuovo singolo di Vasco Rossi sono l’ultimo spoiler abusivo di questo 2020 che sta volgendo al termine. Il singolo sarà rilasciato ufficialmente il 1° gennaio 2021 come simbolo di rinascita dopo un anno caratterizzato dalla pandemia, quella contro la quale stiamo ancora combattendo.

Con il singolo, sarà rilasciato anche il videoclip ufficiale che Vasco Rossi ha girato in Piazza Maggiore a Bologna. Il Kom ha anche ricevuto il Nettuno d’Oro, massima onorificenza della Città di Bologna ricevuta dalle mani del Sindaco Virginio Merola.

Il rocker di Zocca sarà anche uno dei protagonisti del prossimo Capodanno di Bologna. Il Kom è infatti uno degli artisti chiamati a fare gli auguri alla cittadinanza, con un saluto inserito nel video messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune a cominciare dalle 23,45.

Com’è noto, il brano è prodotto da Celso Valli ed è il primo dopo il rilascio di Se Ti Potessi Dire. Le registrazioni del singolo erano iniziate a Los Angeles già prima della pandemia, per essere poi interrotte nel momento in cui l’artista ha deciso di spostarsi in Italia per trascorrere i mesi del lockdown nella sua terra.

Il brano sarà presentato nel corso dello speciale appuntamento con Roberto Bolle in Danza Con Me. L’étoile ha anche promesso che il Kom muoverà alcuni passi di danza, oltre a inaugurare il nuovo anno con il singolo che anticiperà il tour nei Festival, in programma per il mese di giugno. Le città sono le stesse del 2020, quindi i concerti si terranno a Roma, Milano, Firenze e a Imola, per un evento speciale.

Per la pubblicazione del nuovo album, occorrerà aspettare la fine dell’estate. Il rocker di Zocca aveva infatti dichiarato di essere pronto per il prossimo disco ma non prima dei concerti che doveva tenere già nel 2020, rimandati a causa dell’emergenza sanitaria. I concerti rimangono formalmente in piedi anche se il loro corretto svolgimento dipenderà dalle condizioni della pandemia.