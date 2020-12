Gli ospiti di GFVip Happy New Year accompagneranno i telespettatori in un lungo viaggio verso il 2021, che in molti attendono come anno di rinascita. Il benvenuto al nuovo anno sarà dato in un modo del tutto insolito e con i vipponi, che saranno chiamati ad animare la serata di Canale5.

Immancabile la presenza di Cristiano Malgioglio, che torna nella Casa dopo l’inaspettata eliminazione di qualche settimana fa ma per fare spettacolo, come solo lui sa fare. Malgioglio sarà uno dei protagonisti principali di questa serata con la quale si saluterà il 2020. Interverranno anche The Kolors e Fausto Leali.

Tra le tante esibizioni della serata, ci saranno anche quelle di burlesque, oltre ai balli e alle sfilate tra i vipponi, che per l’occasione saranno divisi in due squadre per evitare di trascorrere i primi giorni del 2021 nel temuto Cucurio.

Quella di Capodanno sarà anche la 50ma puntata del Grande Fratello Vip. Per l’occasione, torneranno Valeria Marini e Rita Rusic, da sempre acerrime nemiche. Infine, Ada Alberti leggerà l’oroscopo 2021 mentre Tommaso Zorzi avrà il compito di confezionare un contro-oroscopo per il nuovo anno.

Per una sola serata, quindi, si accantoneranno le passioni e i patimenti dei vipponi per lasciare spazio ai festeggiamenti di Capodanno. Il Grande Fratello Vip potrebbe non finire a metà febbraio com’era stato annunciato ma potrebbe ancora subire un prolungamento, fino alla fine di febbraio.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto per la seconda edizione consecutiva da Alfonso Signorini, è iniziato a settembre e proseguirà ancora per molte settimane. Tante le eliminazioni ma anche le squalifiche, con l’ultima esclusione di Filippo Nardi che ha fatto molto discutere.

I Vipponi sono stati quindi invitati a scegliere se partecipare alle nuove settimane del programma, con tutti i presenti che hanno confermato tranne Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di tornare dal figlio Nathan Falco e trascorrere con lui le vacanze di Natale.