Ci risiamo con i problemi al sito SNAI ma non solo. Oggi 31 dicembre non funziona il login sulla piattaforma di scommesse e ancora per SISAL, i giochi Lottomatica e pure quelli casinò. Gli utenti registrati ai servizi non possono entrare nel loro account, dunque operare all’interno dei profili con i loro crediti.

La situazione è snervante per chi da giorni è alle prese con un numero importante di errori. Già domenica scorsa 27 dicembre, tanti italiani hanno dovuto rinunciare al servizio per giochi e scommesse online SNAI. Le problematiche sono poi continuate per almeno tre giorni, fino a martedì 29 dicembre. Si è ammesso un attacco hacker alla piattaforma ma è stato promesso anche un ritorno alla normalità nel giro di qualche ora, nonostante ci fossero ancora anomalie per i prelievi delle vincite ancora ieri 30 dicembre. In quest’ultimo giorno dell’anno ci risiamo invece con un un down vero e proprio che inibisce qualsiasi utilizzo dei servizi.

Il portale Downdetector registra centinaia di segnalazioni di problemi al sito SNAI al momento di questa pubblicazione. Come già detto, le anomalie riguardano soprattutto la fase di login anche per i servizi Sisal, Lottomatica e per tutti i giochi casinò. Malfunzionamenti diffusi e gravi che potrebbero ancora durare ore. L’esperienza degli ultimi giorni ci suggerisce che gli errori registrati dagli utenti non sono stati del tutto risolti oramai dalla scorsa domenica e forse proprio per questo motivo, nell’ultimo frangente di questo 2020, registriamo l’assoluta impossibilità di fruire delle piattaforme di gioco e scommesse. Monitoreremo la situazione per ulteriori aggiornamenti a questo primo approfondimento.

Aggiornamento 09:40 – Oltre ai problemi al sito SNAI e alle altre piattaforme già indicate come Sisal e Lottomatica, si registrano anche anomalie ad un altro portale di giochi e scommesse online come Bwin.com. Una vera disdetta per i giocatori italiani in queste ultime ore del 2020 ai quali viene inibito ogni servizio a loro dedicato.