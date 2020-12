Il Capodanno 2021 in streaming come non l’avevamo mai visto. Per la prima volta nella storia, il nuovo anno sarà accolto con una serie di eventi in digitale che consentiranno di festeggiare, seppure a distanza, nel rispetto delle normative anti-Covid che non consentono assembramenti e impongono il coprifuoco.

Azzerati tutti gli eventi dal vivo, si riparte con il Capodanno di Roma, in streaming a partire dalle 22. L’evento sarà condotto da Michela Murgia e Chiara Valerio, protagoniste di un viaggio senza precedenti condotto dal Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera. Le esibizioni che saranno trasmesse sono tutte registrate in precedenza e tra le vie del Centro della Capitale. Elodie dai Musei Capitolini, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Carl Brave da Rhinoceros, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d’Erasmo dal Museo di Roma – Palazzo Braschi e Gianna Nannini dal Circo Massimo. Parteciperanno alla serata anche Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio e Igiaba Scego, oltre a Fratelli D’Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich. L’evento si aprirà con il flauto e l’arpa di Adriana Ferreira e Augusta Girardi. La serata sarà trasmessa su culture.roma.it.

Firenze rilancia con il Capodanno in streaming a Palazzo Vecchio. L’evento, che omaggia Lucio Dalla con il titolo Futura, ospita Daniele Silvestri, Ghemon, la violoncellista Naomi Berrill, la danzatrice Jennifer Rosati. Sarà possibile seguire la serata sul canale YouTube del Comune di Firenze e su Rtv38.

Lo streaming consentirà di abbattere tutte le barriere geografiche raggiungere anche i Kiss, che canteranno sul palco dell’Atlantis Resord di Dubai, con un concerto che sarà ripreso da più di 50 telecamere. Il collegamento partirà dalle 18 – ora italiana – con accesso tramite biglietto del costo di 39 dollari. Per gli amanti del pop, Justin Bieber mette a disposizione il suo repertorio su JustinBieberNye.com, con un concerto che sarà accessibile tramite ticket e che sarà trasmesso anche in replica alle 4,15 del 1° gennaio.