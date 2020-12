Biagio Antonacci ospite a Power Hits Capodanno Edition, nello speciale che entrerà nelle case degli italiani per salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo, nella speranza che sia migliore di quello che sta volgendo al termine.

I festeggiamenti saranno accompagnati da 50 artisti e 42 esibizioni che hanno animato l’edizione 2020 del Power Hits, ospitato dall’Arena di Verona vuota e senza la presenza del pubblico.

L’appuntamento è atteso per le 19 del 31 dicembre su canali di RTL 102.5 e quelle di Radio Zeta. Lo show sarà a 360° e continuerà fino alla mezzanotte, per il brindisi finale con il quale si darà il benvenuto al nuovo anno.

La presenza di Biagio Antonacci è attesa per le 23,30, per un saluto ai fan che attendono di partecipare ai concerti al Teatro Carcano di Milano. La sua residency nella città meneghina era attesa per il 2020 e a supporto del suo ultimo album, Chiaramente Visibili Dallo Spazio, che ha pubblicato a novembre 2019.

Dagli studi di Milano e Roma ci saranno Angelo Baiguini, Federica Gentile, Fabrizio Ferrari, il Conte Galé, Matteo Campese, Luigi Santarelli, Camilla Ghini e Nicole Iannacone, così da accompagnare tutti i radio e tele ascoltatori.

Lo show televisivo va ad aggiungersi alle altre proposte che quest’anno si sono spostate sul digitale, in modo da rispettare le vigenti normative anti-Covid che dureranno ancora per molto tempo. Per la prima volta nella storia, si potrà assistere ai concerti organizzati in tutto il mondo stando a casa propria e a fronte del pagamento del biglietto.

Il 2021 sarà anche l’anno decisivo per il ritorno degli eventi dal vivo, che sono stati rimandati dal 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Tutti i live sono rimasti formalmente in piedi nonostante la pandemia ancora in corso. Nel rispetto delle norme anti-contagio, Power Hits Estate era stato presentato in un’Arena di Verona completamente vuota e in un’atmosfera surreale. L’anfiteatro veneto era diventato anche il simbolo della ripartenza, con la prima edizione dei Seat Music Awards andata in onda con la platea riempita per un terzo della capienza.