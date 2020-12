Stiamo per dire finalmente addio al 2020, un anno per molti versi sciagurato (sono poche le cose che si salvano, diciamoci la verità), che speriamo di poterci buttare definitivamente alle spalle, magari con il Coronavirus (per risolvere ci vorrà ancora del tempo, ma vogliamo essere ottimisti). Gli auguri buon anno 2021 devono essere fatti con ancora più ardore e sentimento, così da spazzare via ogni cattivo presagio e dare il benvenuto ai giorni migliori che di certo ci attenderanno dopo tanto penare.

Che sia stato un anno diverso dal solito quello che ci apprestiamo a salutare è cosa più che ovvia, ma non bisogna perdersi d’animo: il buon auspicio verrà a bussare alle nostre porte, ma c’è da dargli una mano. Le frasi per fare gli auguri buon anno 2021 sono senz’altro un buon modo per scrollarsi di dosso tutta la negatività accumulata nell’anno vecchio ed accogliere al meglio il Capodanno, che avrà ufficialmente inizio il 1 gennaio. Ne abbiamo raccolte un po’ per voi, anche di diversi tipi, a seconda dell’occasione:

– Gli abbracci migliori devono ancora venire. Non mollare ora e preparati a stringermi di nuovo. Buon 2021!



– Per questo 2020 che se ne va, solo una cosa c’è da dire: “Meno male ti levi di torno”.

Al 2021 che arriva invece direi: “Comportati bene e non fare come il 2020”.



– Ricominciare, che verbo difficile.

Vi auguro qualcuno che abbia il coraggio di farlo accanto a voi, ogni giorno o quando serve, ma sempre con la stessa forza. Buon 2021 a tutti.



– Oggi 31 dicembre alle ore 24:00 è nato uno splendido bimbo chiamato 2021. E’ nato per portare gioia, dolcezza, felicità a tutti… e prega di dimenticare tutti i brutti momenti del 2020. Auguri di un felice anno nuovo!



– Che ciò che si è perso possa essere ritrovato. Buon 2021.

Il mio augurio per Te per l’anno 2021: Ottimo inizio a Gennaio, Amore per Febbraio, Pace per Marzo, Nessuna preoccupazione per Aprile, Divertimento a Maggio, Gioia da Giugno a Novembre, Felicità a Dicembre. E che il Covid sparisca per sempre! Tanti Auguri per un meraviglioso 2021! Buon Anno!



– Ho letto il tuo oroscopo per il nuovo anno e pare che inizi per te con un evento grandioso: il mio augurio!



– O Dio, dammi la serenità per accettare tutte le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso cambiare e la forza di distinguere le una delle altre. Sant’Agostino mi da lo spunto giusto per augurarti uno splendido 2021, seguendo sempre la volontà di Nostro Signore.



– La speranza sorride alla soglia dell’anno che viene e sussura: “Sarà più felice”. (Alfred Lord Tennyson)

Per fare gli auguri buon anno 2021 non possono certamente mancare le immagini di Capodanno, da inviare via WhatsApp il 31 dicembre, e soprattutto il 1 gennaio (l’ideale sarebbe inoltrarli allo scoccare della mezzanotte, quando purtroppo le linee potrebbero anche risultare intasate). Non ci resta che augurare a tutti i nostri lettori i più sinceri auguri per un 2021 da favola.