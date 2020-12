Mentre il web si è come da tradizione prodigato a pubblicare ipotesi e previsioni nel corso dell’intero mese, oggi Sony ha finalmente annunciato in via ufficiale quali saranno i giochi PS Plus di gennaio 2021. Quelli che il colosso giapponese del gaming ha deciso di selezionare per rientrare nella prima Instant Game Collection dell’anno, da poter scaricare gratuitamente dalla libreria digitale del PlayStation Store – per altro attualmente interessata da golosi sconti, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo dedicato.

Come già saprete, queste produzioni in pixel e poligoni rappresentano un gradito omaggio mensile a tutti i videogiocatori che hanno deciso di abbonarsi al servizio PlayStation Plus, che tra le altre cose permette pure di giocare in multiplayer online con gamer da ogni parte del mondo, di avere a disposizione dello spazio di archiviazione extra tramite tecnologia cloud, e non da ultimo a sconti e bonus esclusivi. Con il trailer visibile poco più in basso, la “grande S” ha quindi deciso di sfidare la rivale Microsoft e i suoi Games With Gold con tre giochi, chiamati a far brillare il pacchetto messo a punto per i PS Plus di gennaio 2021.

Come potete verificare facendo clic sul tasto Play, si tratta di Shadow of the Tomb Raider di Square Enix (PS4 compatibile con PS5), di Greedfall di Spiders e Focus Home Interactive (PS4 compatibile con PlayStation 5) – gioco di ruolo con venature action -e di Maneater (Cross-Buy PS4 e PS5) – che viene ora proposto in versione aggiornata e ottimizzata per PlayStation 5 con grafica HDR 4K a 60fps e supporto per le principali caratteristiche del controller DualSense della piattaforma di nuova generazione firmata Sony. I nuovi titoli scelti per rappresentare l’inizio del 2021 con i PS Plus di gennaio potranno essere messi in download in via del tutto gratuita – ricordiamo solo da chi ha sottoscritto un abbonamento al servizio PlayStation Plus – a partire dal prossimo 5 gennaio 2021. Lo stesso giorno non potranno più essere scaricati i videogame selezionati a dicembre. Ora diteci, cosa ne pensate delle scelte fatte da Sony per la Instant Game Collection del prossimo mese?