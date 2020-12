Nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, le fiction Rai 2021 ripartono all’insegna di molti nuovi titoli. Tornano alcuni volti celebri della serialità di Rai1 e Rai2, mentre altre storie sono dei debutti assoluti.

Da gennaio a maggio, nel palinsesto delle fiction Rai 2021 si giocano il primato della serata classici come Montalbano e Che Dio Ci Aiuti, ma anche nuovi personaggi come Il Commissario Ricciardi e Lolita Lobosco. C’è poi la serialità internazionale con la co-produzione italo-francese Leonardo, dedicata al genio di Da Vinci.

Ecco la lista delle fiction Rai 2021 in onda da gennaio fino alla fine della stagione.

Il Commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti

La nuova avventura (forse l’ultima) dell’amatissimo e celebre commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri: Luca Zingaretti, diretto da Alberto Sironi, torna ad indagare su una “ammazzatina“, che stavolta riguarda Carmelo Catalanotti, ritrovato con una pugnalata nel petto. La vittima era uno strozzino, ma anche un fervente e originale artista di teatro, fondatore della Trinacriarte, vivace compagnia di teatro amatoriale di Vigata popolata da fanatici del teatro che seguono il loro guru con cieca ammirazione. Mimì Augello complica le indagini quando, nel tentativo di sfuggire al marito tradito della sua ennesima amante, si imbatte con grande sorpresa in un cadavere. Il nuovo episodio è tratto dal romanzo Il metodo Catalanotti di Andrea Camilleri, edito da Sellerio Editore.

Leonardo

Attesa serie evento di Frank Spotnitz, con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini nel cast, Leonardo racconta la vita e il genio di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia, provando a svelarne la personalità dietro le opere. La trama parte dall’infanzia di Da Vinci passando per il primo apprendistato nella bottega del Verrocchio, a Firenze, e per l’incontro con la donna che gli cambierà la vita, Caterina Da Cremona, fino al periodo milanese alla corte di Ludovico Sforza. Per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet, la serie è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita da Sony Pictures Television. L’evento tv sarà composto da 4 serate.

Che Dio ci Aiuti 6

Baluardo della commedia di Rai1, Elena Sofia Ricci è di nuovo Suor Angela in questa fiction dall’incredibile successo di pubblico. Il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui Suor Angela è cresciuta e ha incontrato la vocazione. Il ritorno in città la spinge a fare i conti con un segreto, una ferita nascosta ma ancora aperta. Con lei ci sono Suor Costanza, ormai vicina alla pensione, la nuova barista Carolina, una ragazza cinica con un passato misterioso, Azzurra che ora ha abbracciato la vocazione, e Penelope, una bambina con un cuore prezioso, quello di Davide. Nico e Ginevra stanno per sposarsi, ma l’arrivo di Monica Giulietti, l’ex di Nico, spinge la futura sposa ad avvicinarsi ad Erasmo. Mezzo delinquente e attaccabrighe ma dal cuore buono, quest’ultimo è arrivato ad Assisi in cerca di risposte alle tante domande sul suo passato, che si rivelerà essere legato a quello di Suor Angela.

La Compagnia del Cigno

I sette giovani musicisti guidati da Alessio Boni tornano con la seconda stagione della serie: alle soglie dell’ingresso nel mondo accademico del Conservatorio, due anni dopo la fine della prima stagione Matteo, Domenico, Barbara, Sofia, Sara, Robbo e Rosario affrontano sfide dalla competitività più serrata. L’arrivo a scuola di un nuovo maestro, Teoman Kaya’, inasprisce i conflitti: nato ad Istanbul e trasferitosi a Milano, ex allievo di quello stesso Conservatorio Verdi, è diventato direttore d’orchestra di fama mondiale. In passato è stato grande amico del maestro Luca Marioni, prima di un tradimento che li ha portati alla definitiva rottura. Ora a legarli c’è un fine segreto, che potrebbe avere conseguenze su Marioni e sua moglie Irene, ma anche sui ragazzi che avvertono la spinta a pensare come singoli prima che come gruppo e impareranno a tradire e a farsi del male a vicenda.

Rocco Schiavone 4

L’indisciplinato vicequestore Rocco Schiavone torna in prima linea, stavolta per indagare su un furgone portavalori, contenente tre milioni di euro del Casinò di Saint Vincent, sparito nel nulla. La misteriosa vicenda riporta il Casinò al centro di un’indagine e Rocco spera di riuscire a far luce anche sull’omicidio del ragionier Favre, al centro dell’ultimo episodio della scorsa stagione, i cui mandanti restano ignoti. Ma una battuta d’arresto lo attende: coinvolto in uno scontro a fuoco, finirà in ospedale ad Aosta. In due serate, la quarta stagione di Rocco Schiavone è tratta da Rien ne va plus e Ah l’amore l’amore di Antonio Manzini, editi in Italia da Sellerio Editore.

Il Commissario Ricciardi

Il poliziesco d’ambientazione storica, ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni e interpretato da Lino Guanciale, indaga sul senso ultimo della vita e del dolore sullo sfondo di una Napoli in chiaroscuro. Nel 1932 Luigi Alfredo Ricciardi, trent’anni, è commissario della Regia Questura, che convive con una maledizione ereditata dalla madre: vede il fantasma delle persone morte in modo violento e riesce a sentirne l’ultimo pensiero. La passione totalizzante per il lavoro lo ha spinto a rinunciare all’amore, ma lo troverà ugualmente nella giovane maestra Enrica, timida e riservata vicina di casa. Ci sarà poi Livia, da cui è attratto per la sua sensualità. Dotato di straordinarie doti intuitive, circondato da un’aura di mistero che allontana i suoi colleghi, Ricciardi è legato anche ad un’altra donna: l’anziana tata Rosa. Misto di poliziesco, mystery e melò, Il Commissario Ricciardi è scritto dal romanziere Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli, Doriana Leondeff.

Lolita Lobosco

Dai romanzi di Gabriella Genisi, è una moderna declinazione al femminile del giallo all’italiana, che incrocia il genere della commedia rosa. Luisa Ranieri è un vicequestore donna a capo del commissariato di polizia a Bari, in un ambiente maschilista per tradizione, pronta a combattere con spontaneità e un pizzico di malizia i pregiudizi dei colleghi uomini ma anche delle donne. Indipendente e decisa a non impegnarsi, è anche una donna passionale, ma qualcosa del suo passato familiare la blocca nelle relazioni umane. Con la madre Nunzia e la sorella Carmela, Lolita ha un rapporto difficile nonostante il reciproco affetto. L’amica magistrato Marietta, sposata e madre, ma anche impegnata in avventure extraconiugali, le presenta il giornalista Danilo, giovane e bello. Malgrado la differenza d’età, nasce una passione travolgente tra i due.

Mina Settembre

Serena Rossi interpreta un’assistente sociale empatica e pragmatica che lavora nel consultorio del Rione Sanità a Napoli. Personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, Mina Settembre è una donna che ha rinunciato ad un lavoro prestigioso per seguire la sua vocazione. Si è appena separata dal marito magistrato Claudio, che cerca disperatamente di riconquistarla, e nel frattempo è attratta da Domenico, nuovo ginecologo del consultorio. Nel cast anche Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Marina Confalone, Valentina D’Agostino e Christiane Filangeri, per la regia di Tiziana Aristarco.

La Fuggitiva

Vittoria Puccini è la protagonista dell’action-thriller al femminile dai toni noir che segue le orme di una eroina in fuga, accusata di avere ucciso il marito. La vita di Arianna viene sconvolta dalla morte di suo marito Fabrizio, assessore all’urbanistica di un piccolo comune dell’hinterland di Torino. Prove apparentemente schiaccianti portano alla sua incriminazione per un delitto passionale, ma la donna riesce a sfuggire all’arresto e si dà alla fuga nel tentativo di trovare le prove della sua innocenza. Il mistero intorno alla sua storia si infittisce quando emerge che ci sono dieci anni di buco nella vita di Arianna: trent’anni prima la sua famiglia venne sterminata durante una rapina in villa e di lei si persero le tracce, ma ricomparve dieci anni dopo con gruppo di profughi scampati alla guerra in Bosnia.

Cuori

La serie con Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati è un medical drama d’epoca che racconta una stagione d’oro della medicina in Italia, attraverso le storie di un gruppo di medici tanto geniali quanto ambiziosi: nel reparto di cardiologia all’avanguardia dell’ospedale Molinette di Torino operano i primi trapianti di cuore. Nel 1967 Cesare Corvara, primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, lavora con Alberto Ferraris, un giovane di talento, temprato dalla perdita precoce del padre, ed Enrico Mosca, capo chirurgo esibizionista che coltiva il sogno segreto di sostituirsi a Corvara. Dagli Stati Uniti arriva in ospedale Delia Brunello, una delle prime specialiste del settore incredibilmente abile nella diagnostica, decisa ad affermarsi in un ambiente ancora fortemente maschilista. Tra interventi pionieristici e amori tormentati, si scrive una nuova pagina di storia della medicina.

La Promessa

Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi raccontano dodici anni di vita di una coppia per scoprire come l’amore si sia trasformato in odio e la loro storia sconti un segreto originario. Una serie di Giacomo Bendotti, La Promessa è scritta da Giacomo Bendotti e Sofia Assirelli, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.