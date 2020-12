Tin Star: Liverpool, l’epilogo dell’elegante crime anglo-canadese di Sky Original, debutta mercoledì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV coi primi due dei 6 episodi conclusivi.

Tim Roth torna nei panni del tormentato detective Jim Worth in Tin Star: Liverpool per l’ultimo atto della serie creata da Rowan Joffé, una stagione in cui Jack, Angela e Anna Worth dovranno chiudere una volta per tutte i conti coi fantasmi del passato: a distanza di vent’anni, vecchi rancori personali e misteriosi crimini del passato minacciano il presente e il futuro della famiglia Worth.

Tin Star: Liverpool riprende dopo il finale della seconda stagione, in cui Jack (Tim Roth) e Angela (Genevieve O’Reilly) hanno dovuto loro malgrado rivelare una dolorosa verità alla figlia Anna (Abigail Lawrie), ovvero che Jack non è il suo padre biologico. Ora i Worth tornano a Liverpool, nella metropoli inglese in cui la loro storia è nata vent’anni prima, e sono pronti a tutto pur di riconquistare la loro libertà.

Per farlo, in Tin Star: Liverpool dovranno affrontare i loro vecchi nemici, a partire dal principale, Michael Ryan (Ian Hart): il potente miliardario è legato alla famiglia Worth da un vecchio conto rimasto in sospeso negli anni. Michael è infatti il fratello di Danny, ovvero il padre biologico di Anna, che Jack ha ucciso per salvare Angela. Per vendicare il fratello, Michael ha giurato di rovinare la vita alla coppia e ha coinvolto nel suo piano il capo della polizia del Merseyside, Catherine McKenzie (Tanya Moodie), che condivide con lui un segreto su in inquietante crimine.

Nel cast di Tin Star: Liverpool figurano anche Joanne Whalley nel ruolo di Mary James, attivista e informatrice della polizia, vecchia amica di Jack e amica di famiglia, e Kerrie Hayes nei panni della detective Sarah Lunt, che lavora con la McKenzie.













Tin Star: Liverpool è in onda dal 30 dicembre alle 21.15, ogni mercoledì su Sky Atlantic fino al 13 gennaio e disponibile in streaming su NOW TV.