Le più ambite nelle prossime ore saranno le immagini di buon 31 dicembre, di fine anno 2020 e di auguri per San Silvestro: una ricerca che sembra voler essere quasi “liberatoria e catartica” pure per scacciare via quanto accaduto negli ultimi 12 mesi. Su WhatsApp tanti italiani non mancheranno di scambiarsi le più belle soluzioni anche come una sorta di rito propiziatorio nei confronti del 2021 che si spera essere ben più prodigo di doni e soprattutto della buona sorte.

A causa soprattutto della pandemia Covid-19, il 2020 (da anno bisesto) si è davvero comportato da anno funesto sotto molteplici aspetti. Per questo motivo, gli auguri sono graditi anche per l’ultimo giorno proprio dell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, con la speranza che il 2021 suoni tutt’altra musica un po’ per tutti.

Sono tante sul web le immagini di buon 31 dicembre, per la fine dell’anno 2020 oltre che per la nota ricorrenza di San Silvestro. La selezione presente in questo articolo sposa un po’ le diverse esigenze di chi vorrà condividerle su WhatsApp o social network a suo piacimento. Da una parte ci sono in effetti le soluzioni più tradizionali, quelle dedicate al clima di festa per la vigilia di Capodanno. Nell’anno specifico che poi ci stiamo lasciando alle spalle non potevano mancare neanche immagini con frasi scherzose (per quanto possibile) relative proprio al 2020. Tutto sommato potrebbe essere una soluzione simpatica quella di inoltrate ad amici e parenti la foto in cui si fa notare come addizionando i due venti del corrente anno il risultato non possa essere che la “quarantena”. Ancora, in qualche altro caso ma con i debiti scongiuri, si potrebbe provare a scherzare già su quanto ci attende nel 2021.

Non resta che augurarsi una buon 31 dicembre per l’ultimo giorno di quest’anno da dimenticare, sapendo che questo San Silvestro (fra sole poche ore) sarà ben meno mondano ma magari molto più denso di aspettative.