Ci sono nuove segnalazioni da prendere in esame in questo periodo per quanto concerne uno smartphone ancora molto popolari in Italia, in rifermento a Huawei P20 Lite. Nel dettaglio, mi riferisco ad un problema ben diverso rispetto a quello relativo all’aggiornamento delle app, che ho preso in esame non molto tempo fa sul nostro magazine. Oggi 30 dicembre, il riferimento cade sui riavvii improvvisi del device, in nome di un’anomalia che di tanto in tanto torna a farsi sentire.

Problema coi riavvii improvvisi di Huawei P20 Lite: cosa dice l’assistenza

Nello specifico, ho notato sui social che diversi possessori di un Huawei P20 Lite hanno messo in evidenza un bug del genere in queste settimane. Difficile dire se sia legato in qualche modo ad uno degli ultimi upgrade software, se pensiamo al fatto che il produttore asiatico di recente ha continuato a rendere disponibili upgrade per un prodotto che ha ormai tre anni di vita. Al di là di tutto, al momento non possiamo fare altro che prendere atto di alcuni riscontri forniti dall’assistenza, di recente, tramite i suoi canali social:

“Ti suggeriamo di provare ad eseguire una diagnosi intelligente tramite l’applicazione Supporto per verificare se vengono segnalate delle anomalie nel tuo smartphone. Rimaniamo a disposizione“.

Dunque, arrivati a questo punto non è lecito aspettarsi grandi novità dal punto di vista dello sviluppo software, con aggiornamenti che comunque dovrebbero essere garantiti ancora per un po’ a Huawei P20 Lite. Nel frattempo, occorre prendere in esame quanto riportato dai tecnici, anche perché finora il problema dei riavvii improvvisi non è stato risolto con la cancellazione di app o altri percorsi sulla carta più banali. Anche a voi è capitato qualcosa del genere con altri smartphone del produttore? Fateci sapere qui di seguito.