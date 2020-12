Non è stato ancora presentato lo Xiaomi Mi 11 Pro (a differenza del fratello Xiaomi Mi 11). Stando a quanto riportato da ‘gizmochina.com‘, il leaker cinese Digital Chat Station si è già espresso in merito, affermando su Weibo che bisognerà aspettare ancora un altro po’ per veder ufficializzata la versione più potente, il cui lancio dovrebbe essere programmato per metà febbraio, subito dopo il Festival di Primavera in Cina (per farvela breve, ci vorranno all’incirca due o tre mesi per la presentazione).

Non ci sono conferme ufficiali in merito alla presentazione dello Xiaomi Mi 11 Pro. Dello Xiaomi Mi 11, invece, sappiamo che la pre-vendita è già partita in alcuni mercati, e che le spedizioni partiranno presumibilmente dal 1 gennaio 2021. Il prezzo è pari a 3999 Yuan per il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (il corrispettivo di circa 500 euro al cambio attuale, anche se già sappiamo che il prezzo italiano non sarà così contenuto).

Per quanto riguarda lo Xiaomi Mi 11 Pro, è possibile il telefono sia mosso dal processore Snapdragon 888 (l’ultima fatica di casa Qualcomm), con una fotocamera più completa rispetto a quella montata sullo Xiaomi Mi 11, composta da quattro sensori e non da tre (come per il modello base di cui si è fatta la conoscenza pochi giorni fa). Il display godrà di una risoluzione 2K e di una frequenza di refresh rate a 120Hz, con RAM LPDDR5, storage di tipo UFS 3.1 e supporto alla ricarica rapida a 100W. Se lo Xiaomi Mi 11 già vi ha dato una buona impressione aspettate di conoscere lo Xiaomi Mi 11 Pro, che immaginiamo offrirà quel qualcosa in più che potrebbe convincervi definitivamente ad acquistarlo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.