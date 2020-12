Purtroppo i prelievi sul sito SNAI risultano ancora non autorizzati in queste ore, dopo i copiosi problemi alla piattaforma registrati da domenica 27 dicembre. Non funziona dunque ancora il servizio per liquidare le somme guadagnate e di certo si tratta di una grave mancanza per gli utenti in balia di errori e mancati accessi oramai da più di tre giorni.

Ricapitolando quanto accaduto dal weekend scorso, c’è da dire che i problemi al sito SNAI sono stati importanti e vistosi. Non si è potuto fare altro che ammettere un attacco hacker alla piattaforma di scommesse sportive e non solo ma si è negato qualsiasi furto di dati sensibili degli utenti iscritti. Sta di fatto che i malfunzionamenti sono continuati per giorni e ancora oggi 30 dicembre la piattaforma presenta delle anomalie.

La prima cosa da sottolineare è che proprio i prelievi sul sito SNAI non vengono autorizzati. Ci sono ancora testimonianze di chi ha fatto richiesta di somme maturate nel tempo dal 26 dicembre in poi ma che non vede confermata la transazione. Il discorso è valido per il passaggio della quota su Postepay ma anche su qualsiasi altra carta di credito o di debito.

Da parte sua anche SNAI riferisce di problemi ancora in corso attraverso i suoi canali ufficiali. Nel tweet riportato al termine di questo approfondimento si fa riferimento al ripristino delle diverse modalità di prelievo e deposito di somme. Si ribadisce ancora che le operazioni stanno avvenendo nel rispetto dei protocolli di sicurezza e dunque per garantire la massima tutela delle informazioni sensibili degli utenti.

Da quanto dichiarato, i problemi per i mancati prelievi sul sito SNAI potrebbero rientrare già nelle prossime ore e comunque non più tardi di domani 31 dicembre. Con l’anno 2020 in via di conclusione, ci si potrebbe lasciare finalmente alle spalle il down acclarato e durato svariati giorni della piattaforma.