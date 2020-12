Un altro tema caldo in questi giorni è rappresentato dalle dimissioni di Papa Francesco in Vaticano. La notizia ha preso piede tramite i racconti di una fonte francese, a quanto pare abbastanza vicina ad ambienti ecclesiastici, con una possibile decisione ufficiale entro la fine del 2020. Ad oggi, però non ci sono segnali concreti sotto questo punto di vista, al punto che diversi siti di informazione stanno parlando di “bufala” senza troppi giri di parole. Difficile dire se si tratti effettivamente di una fake news, come la finta indulgenza di cui si è parlato a fine novembre, ma vale la pena riepilogare le informazioni trapelate.

Possibili dimissioni di Papa Francesco in Vaticano: le notizie disponibili

Allo stato attuale, quella delle dimissioni di Papa Francesco in Vaticano resta una notizia senza fonti verificate. O, quantomeno, senza conferme “interne” in grado di affermare che ci sia qualcosa di concreto dietro questa possibile decisione sofferta. Considerando la delicatezza di un argomento simile, ritengo sia utile un approccio cauto, inquadrano la vicenda attraverso le fonti che si sono sbilanciate maggiormente sul tema nel corso degli ultimi giorni.

Voci di corridoio destinate a restare tali, o c’è qualcosa di vero dietro le indiscrezioni relative alle dimissioni di Papa Francesco? Qualcuno cita una sua intervista di diversi anni fa, in cui lui stesso avrebbe parlato di un mandato di 5 anni per portare a termine la sua missione. Se fosse confermata, i tempi potrebbero coincidere con un abbandono del Pontificato a fine 2020, ma anche di quelle dichiarazioni pare non ci siano tracce concrete. Dunque, una vicenda che diventa sempre più misteriosa.

Terrò gli occhi aperti nelle prossime ore, in attesa di eventuali segnali in una direzione o nell’altra, ma al momento non sembrano essere così forti le voci riguardanti le possibili dimissioni di Papa Francesco in Vaticano.