Mick Jagger in Italia per trascorrere le vacanze natalizie. Il leader dei Rolling Stones sta continuando a godere delle bellezze della Sicilia dopo molti mesi di permanenza, che erano stati testimoniati anche dalla pubblicazione di alcune immagini che lo ritraevano al ristorante, prima che le restrizioni anti-Covid determinassero una nuova chiusura dei locali.

La sua presenza in terra siciliana è stata anche riportata dell’edizione locale di Repubblica, con il messaggio di auguri che compare nella didascalia della sua foto tra i cactus, nella quale è immortalato con un outfit in perfetto tema natalizio.

Sembra che Mick Jagger sia stato ospite della tenuta dei Marchesi di San Giuliano, a Villasmundo. Nei mesi scorsi, come già indicato, l’artista è stato paparazzato a pranzo in un resort sulle campagne di Noto, presso un ristorante di Marzamemi.

L’assessore comunale di Melilli ha già commentato: “Non potevo pensare che il giorno di Natale il nostro territorio venisse presentato ad oltre 2 milioni di followers direttamente da Mick Jagger, testimonial (inconsapevole) della Terrazza degli Iblei! Una meravigliosa sorpresa”.

Nel 2020, Mick Jagger era già stato in Italia per festeggiare il suo compleanno. L’artista aveva deciso di trascorrere alcuni mesi in Toscana, che aveva raggiunto con il suo staff al completo. L’approdo in Italia nei mesi primaverili è proseguito anche successivamente, con un lungo soggiorno che non accenna a terminare tanto presto.

Nei mesi scorsi, Mick Jagger era tornato anche sull’argomento Beatles, per i quali ha sempre dimostrato grande rispetto: