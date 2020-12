Disponibile dal 30 dicembre, la seconda parte di Vikings 6 su TimVision. La piattaforma streaming di TIM si è sempre occupata in passato del rilascio degli episodi della serie tv, e anche stavolta, in vista del gran finale, non poteva mancare all’appuntamento. L’ultima tranche di episodi, sono dieci in totale, sono quelli che chiudono per sempre le vicende dei vichinghi.

In contemporanea, la seconda parte di Vikings 6 andrà in onda sul canale via cavo History, e successivamente sulla piattaforma Amazon Prime Video nel Regno Unito, Germania, Austria e Irlanda. Come avrete capito, per l’Italia si tratta di un’esclusiva in anteprima assoluta.

Cosa vedremo in questi ultimi dieci episodi e in che modo lanceranno il finale di serie? In questa seconda parte, i vichinghi si chiederanno se la loro era è arrivata alla conclusione, mentre il conflitto raggiungerà l’apice. Ubbe prosegue nel suo sogno di realizzare il volere del padre Ragnar, perciò si dirige a ovest, in un territorio che non ha mai avuto l’influenza vichinga. L’Inghilterra è ormai sotto il loro controllo, eppure c’è ancora il Wessex che resiste alla loro avanzata. Infine, Bjorn Ironside deve affrontare le conseguenze di quanto avvenuto nell’epica battaglia contro Ivar il Senz’Ossa per il controllo della Norvegia.

La serie tv ha abituato ai fan a grandi colpi di scena e soprattutto morti, quindi non mancheranno cadaveri anche in questa ultima tranche di episodi. Il creatore Michael Hirst ha dichiarato a tal proposito: “I personaggi che tutti noi, me compreso, abbiamo imparato ad amare, avranno deciso il loro destino. Che vivano o muoiano è, ovviamente, nelle mani del dèi, e ovviamente anche nelle mie.” Chi morirà e chi invece sopravvivrà?

Anche se la seconda parte di Vikings 6 rappresenta la fine della storia principale, le imprese dei popoli nordici continueranno nello spin-off, già annunciato, dal titolo Vikings: Valhalla. Sarà ambientato 100 anni dopo gli eventi narranti nella serie, e la storia è incentrata su Guglielmo il Conquistatore, l’invasione del 1066 e la cristianizzazione del mondo pagano.

La seconda parte di Vikings 6 è disponibile su TimVision a partire dalle 17:00, insieme al resto della stagione conclusiva.