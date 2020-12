Con uno speciale Gala di Danza in cui è protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo, si conclude la stagione 2020 del Massimo che ha inaugurato con successo il progetto online per gli spettatori a distanza a causa delle disposizioni antiCovid.

E’ affidata all’emozione della danza e alla plasticità dei corpi dei ballerini del Teatro di San Carlo la chiusura del 2020 che scorre via senza alcun rimpianto. Saranno loro dunque i solisti Annachiara Amirante, Claudia D’Antonio, Luisa Ieluzzi, Stanislao Capissi, Alessandro Staiano, Danilo Notaro, Salvatore Manzo a ballare, a interpretare i grandi classici della danza, da Lo schiaccianoci a Il lago dei cigni, da La Bayadère, a Don Quijote che rivivranno in palcoscenico e sullo schermo nel Gala curato da Stéphane Fournial. Le musiche eseguite dall’Orchestra del Teatro di San Carlo, diretta per l’occasione da Nicola Giuliani.

“Nel portare in scena questo Gala – racconta Fournial – sono partito dall’idea di un sogno, il sogno di Clara, la ragazzina protagonista de Lo schiaccianoci. Clara appare come immagine filmata su uno schermo cinematografico: entra nel teatro vuoto e subito sente la voglia di riprendere ciò che ha sempre fatto: ballare. Accenna a qualche movimento, poi piano piano si addormenta e sogna la sua grande passione, la danza. Mentre Clara è proiettata sul fondo della scena, un Mago che possiamo riconoscere come Drosselmeyer entra in palcoscenico, vede Clara addormentata e gli viene l’idea di creare uno spettacolo solo per lei”.

Clara, la protagonista de lo Schaccianoci, sarà come sempre interpretata dalla bravissima Claudia D’Antonio che volteggia con una levità e una grazia meravigliose sul palcoscenico più antico del mondo. E sarà anche la gitana Paquita, dell’opera medesima, che si innamora dell’ufficiale francese Lucien d’Hervilly, interpretato da Stanislao Capissi, insieme nel passo a due finale, uniranno l’intensità armoniosa dei corpi per raccontare la loro storia d’amore. Come non mai si potranno apprezzare le perfomances dei solisti di questo speciale Gala di danza: Annachiara Amirante, Luisa Ieluzzi, Alessandro Staiano, Danilo Notaro, Salvatore Manzo.

Dal 31 dicembre al 2 gennaio sarà dunque disponibile in streaming on demand su Mymovies.it, dove è possibile acquistare i biglietti sia sul sito del Teatro che su https://www.mymovies.it/ondemand/teatrosancarlo/movie/tsc-concerto-di-natale al costo di 1,09 euro.

Potremo godere dello spettacolo direttamente dal divano di casa – in attesa di ritornare in presenza nello splendore del Teatro di San Carlo – sulla smart tv, o tramite tablet, Pc e smartphone, da soli o in compagnia, magari regalando un biglietto agli amici ed ai parenti.

Basterà cliccare sul sito del Teatro per scegliere tra la vasta offerta culturale del San Carlo ed inserire nel “carrello” l’acquisto di una o più proposte regalo per gli adulti e per i più piccini: il concerto, il gala di danza, la lezione di canto e quella sui mestieri dello spettacolo.