Sono stati annunciati gli ospiti di Massimo Ranieri a Qui E Adesso per l’ultima puntata dello show eccezionalmente in onda di mercoledì.

Su Rai3 stasera torna l’appuntamento con il nuovo spettacolo di Massimo Ranieri, al via dalle ore 21.20 oggi, mercoledì 30 dicembre, dal Teatro Sistina di Roma. Massimo Ranieri saluterà il 2020 a un passo dall’avvento del nuovo anno, e con lui sul palco ci saranno tanti amici e colleghi.

Gli ospiti di Massimo Ranieri a Qui E Adesso stasera sono Gianna Nannini, Irama, Nina Zilli, Paolo Jannacci, Gianni Togni, Adriano Panatta e Marino Bartoletti. Saranno con lui sul palco per alcuni momenti d’intimità e musica. Chiacchiere in libertà e duetti sono all’ordine del giorno nel nuovo programma TV di Massimo Ranieri, tra varietà e canzoni d’autore.

Come sempre, lo spettacolo non si svilupperà solo sul palcoscenico del Teatro Sistina di Rroma ma anche nel camerino e nell’area del backstage che fanno da cornice ideale e naturale per racconti inediti e profondi tra il conduttore e i suoi ospiti.

A fare da padroni sono emozioni e sentimenti da condividere attraverso una serie di ricordi, in comune e non. Protagonista anche stasera sarà il grande talento di Ranieri, attore e cantante. Presenterà i suoi cavalli di battaglia con nuovi arrangiamenti oltre ai duetti che proporrà con i suoi ospiti musicali.

In scena, poi, l’orchestra che lo segue da sempre nei suoi spettacoli, un corpo di ballo di giovani che accompagnerà e si esibirà accanto agli artisti e, come cast fisso del programma, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.

Quella di stasera è la quarta e ultima puntata di Qui E Adesso. Il nuovo show di Massimo Ranieri si chiude ufficialmente oggi con il favore del pubblico e della critica.