L’unico successo Mediaset di questo anno che sta per concludersi è proprio Fratelli Caputo. Non sappiamo ancora se alla fine ci sarà il famoso calo fisiologico anche per la fiction con Nino Frassica e Cesare Bocci, ma quello che è certo è che la coppia macina ascolti ha fatto il miracolo anche presso il pubblico ormai assopito della rete ammiraglia Mediaset. Con oltre il 15% di share, Fratelli Caputo ha segnato un ottimo debutto (alla luce delle altre fiction) a si prepara già per avviarsi verso il gran finale.

Secondo le ultime novità della programmazione della fiction sembra proprio che la prossima settimana Fratelli Caputo raddoppierà prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2020 al venerdì per il gran finale. Le ultime due puntate andranno in onda il 6 e l’8 gennaio, quindi mercoledì e venerdì la prossima settimana, chiudendo in bellezza questa prima, e forse non unica, stagione. Molto dipenderà comunque dagli ascolti della seconda puntata in onda oggi, 30 dicembre, perché se il risultato sarà buono, Mediaset potrebbe approfittarne e optare per un appuntamento singolo anche la prossima settimana. Ma cosa succederà ai due protagonisti?

Nella seconda puntata di Fratelli Caputo in onda oggi, 30 dicembre, dovranno vedersela con il crollo del soffitto di una scuola che regala a Patrizia e Nino il pretesto per una serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione. Patrizia si offre di farsi carico dell’organizzazione e chiede a Nino di usare la sua amicizia con Red Canzian per invitarlo alla serata. In realtà l’uomo non conosce l’ex dei Pooh ma in suo soccorso arriverà il nipote Giacomo.

Buongiorno oggi con Red Canzian e con il suo imperdibile invito <3 A stasera su C5 #FratelliCaputo seconda puntata 🤩 Pubblicato da Fiction Mediaset su Mercoledì 30 dicembre 2020

Nella terza puntata in onda il 6 gennaio, l’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto mentre Andrea si lascia convincere dallo zio Nino a partecipare ad un talent canoro. Tra le signore Caputo è sempre guerra aperta fino a quando Agata rivela che Calogero le aveva chiesto di tornare in Sicilia e che lei lo aveva rifiutato. Le bugie delle loro madri mette in crisi i due fratelli, come finirà adesso la loro diatriba?

Il finale andrà in onda l’8 gennaio e le prime anticipazioni rivelano che Alberto e Patrizia scoprono che Andrea sogna sogna di diventare cantautore e vuole partecipare a un talent show con la complicità dello zio Nino. Patrizia ha avviato il business delle borsette con l’aiuto di Agata ma tra i due fratelli è guerra aperta.