Altro giro di giostra per Flavio Insinna e nuove polemiche. Se fino a qualche anno fa il conduttore era ricordato per via della sua famosa sfuriata fuori onda e per le frasi offensive rivolte ad alcuni concorrenti di Affari Tuoi, questa volta a farlo finire nel bel mezzo di un’altra bufera sono gli amanti della caccia. Questa volta Flavio Insinna è reo di aver detto la sua in difesa dei poveri animali uccisi per “sport” dai cacciatori e questo ha fatto infuriare la categoria che non solo attacca il conduttore ma ha fatto ma ha fatto avere una lettera indirizzata ai vertici Rai e ai membri della Commissione parlamentare.

Federcaccia si è ufficialmente schierata contro Flavio Insinna e proprio Massimo Buconi ha voluto denunciare le frasi del conduttore de L’Eredità contro la caccia scrivendo: “Consapevoli di quelle che sono le “regole dello spettacolo” e consci che una trasmissione come quella in oggetto e chi la conduce valgono per quanta economia generano e pubblicità portano nelle casse del canale, sarà nostra cura invitare tutti i nostri iscritti e i cacciatori italiani e le loro famiglie a non seguire più “L’Eredità” e a preferire altre marche rispetto a quelle pubblicizzate prima, durante e immediatamente dopo il gioco”.

Inutile dire che le frasi di Federcaccia e la denuncia fatta dal suo presidente sono finite nel mirino del popolo dei social che si è schierato in difesa del conduttore così come hanno fatto i vertici Rai che hanno dato vita a una campagna in difesa del conduttore. Al grido di #Iostoconflavioinsinna in molti hanno preso le sue difese sottolineando il fatto che la caccia non è uno sport e che di sicuro gli animali difesi dal conduttore non possono scrivere ai vertici Rai per far sentire le loro ragioni. Al loro posto però hanno già provveduto le associazioni degli animalisti a cominciare dall’Enpa che ha subito commentato: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italiani”.