Arrivano alcune conferme molto importanti per chi era in attesa di notizie a proposito del Bonus Caregiver 2021, considerando che i familiari dei disabili da tempo chiedono aiuto in un momento storico caratterizzato dalla pandemia da Covid. Dopo quello delle facciate, dunque, tocca approfondire un’altra tipologia di agevolazione per gli italiani aventi diritto. La somma in questione, secondo quanto ho avuto modo di raccogliere in queste ore, dovrebbe ammontare a 600 euro al mese.

A chi tocca Bonus Caregiver 2021 per i familiari dei disabili

In particolare, il Bonus Caregiver 2021 nasce con il chiaro intento di aiutare economicamente coloro che si prendono cura di persone a loro volta affette da disabilità. Secondo le informazioni trapelate finora, è possibile che la quota sia sì confermata, ma dovrebbe calare da 600 a 500 euro. Questo, al di là del reddito dichiarato e a patto che conviva con la persona affetta da disabilità entro la data del 23 Febbraio 2020. Insomma, una questione che va approfondita con grande attenzione dai richiedenti.

Vi ricordo, contestualmente, che per legge il Bonus Caregiver 2021 sia destinato formalmente a figure ben precise che gravitano attorno al disabile che non è autosufficiente. Mi riferisco in questo frangente a coniuge, o in alternativa all’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente, fino ad arrivare alla figura di un familiare o di un affine entro il secondo grado. Si tratta di una parentesi fondamentale per contestualizzare al meglio l’agevolazione in questione.

Aggiungo anche che il Bonus Caregiver 2021 coinvolga anche l’assegno che verrà girato alle mamme single con figli disabili oltre il 60 per cento. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane verranno a galla ulteriori novità e aggiunte per questa tipologia di aiuto riguardante i familiari dei disabili, dopo le notizie di fine 2020.