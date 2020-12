C’è tempo fino a domani 31 dicembre per prendere parte all’iniziativa del Cashback di Stato (parliamo di quello campione che sta avendo luogo per le festività natalizie), per l’ottenimento di un rimborso massimo di 150 euro a fronte di una spesa di 1500 euro effettuata in negozi fisici con moneta elettronica. Il progetto ha dato adito a diversi dubbi circa gli acquisti che avrebbero contribuito al calcolo del rimborso. Il Governo ha ritenuto opportuno sgomberare il campo da possibili fraintendimenti, chiarendo alcuni concetti che ci saranno utili anche per la prossima fase del Cashback di Stato, che prenderà il via nell’anno nuovo.

Per ottenere il rimborso sono ammesse spese che magari si pensavano improbabili, tra cui le tasse (come nel caso del bollo auto), le multe (che purtroppo arrivano sempre quando meno ce lo aspettiamo,spesso portandoci via anche qualche punto dalla patenta, a seconda dell’infrazione commessa) e l’assicurazione del proprio veicolo. Inutile dirvi che per ricevere il rimborso del 10% con un massimo di 15 euro per ciascuna transazione, servirà pagare con carta di credito, di debito, bancomat o tramite applicazioni specifiche (come nel caso di Satispay, che ormai voi tutti conoscerete). Dovrete anche recarvi presso un negozio fisico per i vostri pagamenti, questa è l’altra condizione da rispettare.

In buona sostanza, potrete pagare il bollo auto in tabaccheria, come l’assicurazione direttamente in filiale, oppure rivolgervi al personale dell’ufficio postale vicino casa vostra per il pagamento delle multe (sperando sempre che non vi arrivino). Il Cashback di Stato prevede, per l’ottenimento del rimborso, l’accesso all’app IO, previa registrazione dei propri metodi di pagamento (occorre avere lo SPID), nonostante ci siano applicazioni che consentano di passare oltre, andando direttamente al sodo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.