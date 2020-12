Sembra destinato ad aprirsi con le carte Headliners il 2021 di FIFA Ultimate Team. La modalità di gioco di FIFA 21 non smette di introdurre contenuti al suo interno, con il team di sviluppo che continua a lavorare a testa bassa per portare a casa risultati assai interessanti.

D’altronde stiamo parlando pur sempre di un gioco che, assieme a Madden NFL, lo scorso anno garantì a Electronic Arts incassi da paura. Sono stati infatti circa 1.5 i miliardi di dollari fatti segnare sul registratore di cassa grazie alle microtransazioni. Un obbiettivo che ovviamente si vuole ripetere se non addirittura migliorare nel corso di questa stagione sportivo / videoludica.

Per farlo occorre essere sempre sul pezzo, e stuzzicare l’appetito dei fan con un adeguato numero di novità. E le carte Headliners spingono proprio su questo aspetto, promettendo grandi atleti in carte dinamiche che si prospettano d’essere assai golose.

Carte Headliners, ancora novità nel gioco di EA

Non si tratta di una novità, dal momento che le carte Headliners erano già state precedentemente introdotte dagli addetti ai lavori. Un ritorno più che gradito, considerando quanto di buono mostrato l’anno scorso.

Anche quest’anno si tratterà di carte dinamiche, pronte quindi a cambiare in base alle performance degli atleti sul campo di gioco reale. Innanzitutto partiamo da quali saranno effettivamente i calciatori chiamati in causa in questa nuova iniziativa.

La selezione operata da Electronic Arts mira a premiare in game tutti quegli atleti che avranno dimostrato la propria validità nella stagione attuale. Questo vuol dire che, a essere presi in considerazione, saranno quindi tutti coloro che, allo stato attuale, avranno ricevuto almeno una versione IF. Ecco che quindi, tra i vari nomi, spuntano prepotenti quelli dei vari Lozano e Theo Hernandez, già omaggiati di diverse carte potenziate.

Loro, così come tutti quelli che andranno ad affollare le fila delle carte Headliners su FIFA Ultimate Team, riceveranno un potenziamento alla carta dopo tre vittorie di fila ottenute dalla propria squadra. Il tutto dovrebbe prendere il via a partire dall’avvio della nuova stagione, fissato per la giornata di venerdì 1 gennaio 2021.