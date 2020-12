Annunciato e poi successivamente lanciato sul mercato a settembre di quest’anno ormai agli sgoccioli, lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G rappresenta uno smartphone di media gamma non solo solido, funzionale e con specifiche tecniche relativamente sorprendenti per la sua categoria, ma pure un dispositivo che permette di avere accesso alle reti 5G di nuova generazione ad un prezzo decisamente abbordabile anche da chi non è alla ricerca del top nel settore mobile.

Si tratta di un device interessante, soprattutto ora che inizia ad essere proposto in sconto da diverse catene di rivendita. Non a caso nella giornata di oggi, 30 dicembre 2020, Unieuro ha ben pensato di fare un “regalo” di fine anno andando a coinvolgere in un’offerta proprio lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G – ricordiamo che questo modello non va confuso con il Mi 10T 5G, più performante e costoso. Il prezzo per portarselo a casa è quindi fissato a 299 euro, come potete verificare anche voi collegandovi sul sito istituzionale del rivenditore a questo indirizzo. Solitamente Unieuro vende questo smartphone a 399,90 euro: di conseguenza il risparmio effettivo sarebbe del 25%, ovvero di 100,90 euro. Assolutamente niente male per und device 5G annunciato a fine settembre. La variante coinvolta è quella che dispone di 6 GB di RAM e di 128 GB adibiti alla memoria di archiviazione interna. Le colorazioni disponibili a questo prezzo sono quelle Grigio, Blu e Rose Gold.

Cambiando orizzonti, sempre lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G è in promozione anche sui lidi di Amazon Italia. Il colosso dell’eCommerce statunitense propone l’articolo al prezzo di 293,98 euro – ovvero 5,02 euro in meno rispetto all’offerta di Unieuro -, come ben visibile nel box prodotto poco più in alto. Facendo una rapida verifica su web, scopriamo che MediaWorld, invece, vende il prodotto a 299,99 euro tramite il suo portale ufficiale. Cosa ne dite, approfitterete di una di queste offerte per entrare nel mondo del 5G secondo Xiaomi?