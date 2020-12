Le ultime foto pubblicate sui social mostrano Avril Lavigne in studio con Machine Gun Kelly, e la dichiarazione d’intenti è nella didascalia della popstar di Complicated: “Siamo pronti per registrare nuova musica per l’anno nuovo, o no?”.

Foto inequivocabili: da una parte la voce di Sk8er Boi, dall’altra un rapper che si è appena convertito al punk rock. 2 settimane fa, in effetti, Avril Lavigne si era lasciata immortalare insieme al produttore John Feldmann, frontman dei Goldfinger ma anche firma prestigiosa dietro alcuni capolavori dei Blink 182 e dei 5 Seconds Of Summer. Nello stesso scatto anche il rapper Mod Sun, che ha collaborato con Feldmann anche nel suo ultimo album.

Avril Lavigne in studio con Machine Gun Kelly per lavorare su contaminazioni rap? Non è dato saperlo. Nei nuovi scatti la popstar siede accanto al rapper che intanto suona la chitarra. Insomma, i due artisti sono realmente all’opera.

L’ultima prova in studio di Avril è Head Above Water (2019). Recentemente la star di Belleville ha tenuto un concerto benefico in streaming per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla sindrome di Lyme, malattia di cui la stessa Avril Lavigne ha confessato di soffrire. Manca poco, inoltre, alle date italiane della popstar. A marzo, infatti, Avril Lavigne sarà a Milano e Padova per l’Head Above Water Tour.

Cosa dobbiamo aspettarci dalle foto che mostrano Avril Lavigne in studio con Machine Gun Kelly? Probabilmente di tutto, visto che il 2021 si preannuncia già come un anno pieno di novità e sorprese – dal nuovo disco dei Foo Fighters al presunto nuovo album dei Guns N’ Roses – e visto che, a giudicare dagli scatti, i due artisti sembrano realmente impegnati alla scrittura e alla registrazione di nuova musica che di sicuro sentiremo nell’anno che arriverà, e tanti musicisti sanno bene quanto il 2020 sia stato funesto e insopportabile.