Ci sono finalmente piccoli segnali incoraggianti che possiamo prendere in esame oggi 30 dicembre, per quanto riguarda tutti coloro che sono alla costante ricerca di una nuova offerta per iPhone 12 direttamente da Amazon. Da questa mattina, infatti, la variante di colore nero con 64 GB di memoria interna (a conti fatti, la più venduta fino a questo momento) è scesa finalmente sotto la soglia del prezzo di listino. Dopo qualche segnale avuto a Natale sotto questo punto di vista, come vi abbiamo raccontato tramite un altro articolo, ci sono ulteriori indicazioni da esaminare.

La nuova offerta di Amazon per iPhone 12 a Capodanno

Come stanno le cose? A quanto è stato portato il prezzo del tanto desiderato iPhone 12 in un market come Amazon? Nel box che trovate qui di seguito, infatti, è possibile notare che è possibile procedere con un esborso di circa 910 euro. Per la prima volta, dunque, possiamo risparmiare circa 30 euro, fermo restando alcune importanti considerazioni che vanno fatte a proposito della disponibilità del prodotto. Far partire la spedizione oggi stesso, per intenderci, sarà abbastanza complicato.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Nel momento in cui pubblico l’articolo, infatti, l’iPhone 12 da 64 GB risulta non disponibile alle condizioni che ho appena descritto. Tuttavia, Amazon consente ugualmente di completare l’ordine, ottenendo lo sconto riportato. Lo store sta lavorando per riavere a disposizione la variante scelta, in modo tale che, effettuando l’acquisto, l’utente finale riceverà una email con la data di consegna nel momento in cui il dispositivo sarà disponibile. Insomma, l’attesa dovrebbe essere minima secondo quanto è stato raccolto.