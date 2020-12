Viaggio nella grande bellezza Nativity inaugura la nuova edizione del programma culturale condotto da Cesare Bocci. Dopo il grande successo di pubblico e critica della puntata d’esordio dedicata al Vaticano, stasera 29 dicembre, Canale5 propone un inedito appuntamento con il docu-evento Mediaset. Ci sarà l’attore, noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano, in veste di guida d’eccezione.

Lo speciale realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, illustra con parole e immagini la Grande Bellezza della Natività e l’infanzia di Gesù nell’Arte.

Viaggio nella Grande Bellezza Nativity racconta come la creatività degli artisti abbia rappresentato la nascita e la fanciullezza di Gesù, sin dai primi semplici dipinti delle catacombe romane ai mosaici splendenti delle grandi Basiliche, da Duccio di Buoninsegna a Caravaggio. E ancora, dalla maestosità delle architetture del Duomo di Siena, dedicato alla Madre di Gesù, alla fantasia dei presepi napoletani, in molti casi vere e proprie opere d’arte. Nessuna figura ha saputo generare tanta bellezza, in tutti i secoli e con le più diverse forme, come quella della Natività.

Nel corso della puntata verranno mostrati una serie di capolavori che Bocci restituisce al pubblico con semplicità e naturalezza, attraverso commenti e osservazioni fuori copione, grazie alle potenti emozioni suscitate dall’impatto con le opere, le persone e gli ambienti visitati. Il programma conferma quindi l’esperienza visiva ideale per il pubblico dell’ammiraglia Mediaset, costruita con droni e tecniche di ripresa di ultima generazione, che regalano punti di osservazione unici e privilegiati e svelano scorci di stupefacente grazia. La regia di Burchielli, infine, garantisce massima qualità audio e video, totale assenza di artifici, ritmo e linguaggio che evitano gli schemi della documentaristica tradizionale.

Viaggio nella Grande Bellezza è un programma realizzato da RealLife Television, di Maurizio Rasio. I testi sono coordinati da Anna Pagliano e Umberto Broccoli, che è anche ospite fisso delle puntate. Il produttore Mediaset è Monica Paroletti. Capo progetto e curatore del programma è Giuseppe Feyles.

I prossimi appuntamenti sono i seguenti: da gennaio, Venezia (il 2), Leonardo da Vinci (il 5), Roma (il 12), Torino (il 19) e, infine, il 2 febbraio, Assisi e Orvieto. La prima puntata dedicata alla Navità vi aspetta stasera alle 21:40 su Canale5.