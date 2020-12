Si riscontrano ancora oggi 29 dicembre fastidiosi problemi con app IO. Stavolta non parliamo di anomalie tecniche, ma di un argomento che almeno in parte abbiamo preso in esame già qualche giorno fa, a proposito di PagoBANCOMAT e di transazioni non visualizzate dopo aver utilizzato la tecnologia contactless in fase di pagamento. Questione molto delicata, se pensiamo al fatto che tanti utenti in queste ore continuano a lamentare la mancata visualizzazione del movimento e del relativo rimborso da accreditare successivamente.

Contactless e pagamenti non visti su app IO con PagoBANCOMAT

Come stanno le cose? Normale non visualizzare i movimenti in questione per utenti PagoBANCOMAT all’interno di app IO? La questione contactless fa senza ombra di dubbio discutere, ma ha una spiegazione abbastanza semplice. In linea con quella riportata nell’articolo linkato in precedenza. Come sottolineato dallo staff, infatti, l’acquisto potrebbe essere stato escluso dal Cashback perché passato attraverso un circuito per il quale la carta dell’utente ancora non era stata attivata.

Questo, ad esempio, avviene quando la carta PagoBANCOMAT mostra sul frontale i loghi di altri circuiti internazionali, come nel caso di Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron o V-Pay. L’iter da seguire per l’utente che riscontra anomalie con app IO è il medesimo dell’altra volta. La carta in questione, infatti, dovrà essere aggiunta sia come normale PagoBANCOMAT, sia come carta di debito o di credito. Operativamente, la questione è molto semplice, visto che dovrà essere inserita nell’apposito form il numero riportato sul fronte della stessa carta.

Solo una volta che avrete seguito questo passaggio, qualora disponiate di una carta PagoBANCOMAT a sua volta potenzialmente associabile anche ad altri circuiti, vi metterete alle spalle il pericolo di non visualizzare la transazione avvenuta tramite contactless all’interno dell’app IO. Fate molta attenzione a questo passaggio cruciale.