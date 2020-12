La saga “criminale” di GTA è indubbiamente una delle più amate dal popolo geek, con Grand Theft Auto 4 a rappresentare probabilmente il suo capitolo più controverso. Mentre allo stato attuale gli appassionati attendono al varco il già ventilato annuncio del sesto episodio – mai svelato ufficialmente dagli sviluppatori di Rockstar Games – e l’ennesima iterazione del vendutissimo GTA 5 sulle console next-gen di Sony e Microsoft – disponibili per l’acquisto dallo scorso novembre -, GTA 4 resta una pietra miliare del settore e l’esponente del franchise dalla narrazione più intensa.

Non dovrebbe allora stupire che siano in tanti ancora legati al quarto capitolo di GTA, e altrettanti quelli che vorrebbero vederlo tornare in una veste rinnovata sulle piattaforme moderne. Una speranza che nelle ultime ore si è fatta assai più concreta grazie ad un leak pubblicato sulle pagine del portale Exputer – potete verificarli in prima persona collegandovi a questo indirizzo -, e che riferisce che Grand Theft Auto 4 Complete Edition per PlayStation 5 sarebbe stato avvistato su Amazon USA nelle scorse ore. La pagina del prodotto è stata però successivamente rimossa, ma l’indiscrezione ha ormai fatto il giro del web.

Al momento, in vista di possibili smentite o conferme, il leak rimane molto dubbio, considerando che viene riportato solamente da alcuni siti minori, con gli insider più in vista ad aver completamente ignorato la notizia. Notizia che fornisce addirittura una data di uscita, per cui Grand Theft Auto 4 Complete Edition andrebbe a debuttare sulla console di nuova generazione made in Japan il 29 aprile del 2021. Il gioco, sempre a sentire la fonte, sarebbe poi messo a lucido dai ragazzi della “R stellata” con grafica in 4K e supporto per le funzionalità del DualSense (come ad esempio il feedback aptico), oltre a migliorie tecniche legate alla grafica e al framerate. Il pacchetto, poi, includerebbe sia GTA 4 – uscito originariamente nel 2008 – che le due espansioni The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony.