Incredibile ma vero, il Huawei P30 Lite è ancora sulla cresta dell’onda, anche in queste feste natalizie. Nonostante la sua veneranda età, lo smartphone ha cominciato a ricevere un nuovo aggiornamento. L’aspetto ancora più rilevante è che non si tratta del solito pacchetto software contenente solo una seppur importante patch di sicurezza mensile, semmai pure di un rilascio che integra anche un miglioramento dell’esperienza utente. Cosa chiedere di meglio insomma?

Si sta parlando in questo articolo del Huawei P30 Lite commercializzato ad inizio 2018, non certo del suo remake 2019. Il dispositivo ha avuto un considerevole successo commerciale ovunque nel mondo e in particolar modo, anche nel nostro paese. Lo smartphone di gamma media ha venduto tantissimo e questo naturalmente prima del ban USA ai danni proprio del produttore Huawei. La mossa politica di Trump ha fortemente cambiato le sorti anche in Europa del brand cinese per la mancata presenza sui nuovi dispositivi dei servizi Google.

Ritornando alla bella sorpresa pianificata per il Huawei P30 Lite, il popolare telefono sta cominciando a ricevere l’aggiornamento siglato come MAR-L21 10.0.0.365, come riporta anche Huawei Blog. Il pacchetto include la patch di sicurezza del mese di novembre 2020 e purtroppo non l’ultimissima dell’attuale dicembre. Si tratta in ogni modo di un bel passo in avanti per la correzione di vulnerabilità di sistema, così come scovate dagli sviluppatori Android e ancora dagli esperti del brand Huawei.

Come già anticipato, l’aspetto più interessante dell’attuale aggiornamento per il Huawei P30 Lite resta tuttavia ancora un altro. Il peso del rilascio è di 312 MB e la cosa lasciava già presagire in se qualche novità software a disposizione del telefono. Ebbene, l’update integra anche una preziosa ottimizzazione per la visualizzazione di determinate schermate e dunque la correzione di qualche bug riscontrato dagli utenti. Non c’è dubbio dunque sul fatto che l’esperienza possa migliorare a seguito dell’ultima attualizzazione. Chissà che il produttore, anche nel 2021, non regali a tanti affezionati clienti ancora altre novità.