L’arrivo di SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano segna il debutto della prima docuserie italiana Netflix. Disponibile sulla piattaforma streaming dal 30 dicembre, questa produzione sviluppata, scritta e prodotta da Gianluca Neri e diretta da Cosima Spander è la sintesi di 25 testimonianze e 180 ore di interviste, con immagini tratte da 51 diversi archivi per garantire la massima accuratezza fattuale.

SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano punta infatti a ripercorrere in cinque episodi la storia della comunità di recupero per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978. Ritenuto un uomo di grande carisma, Muccioli ha creato nel riminese una struttura destinata a diventare il più grande centro di riabilitazione per tossicodipendenti in Europa.

La docuserie Netflix alterna testimonianze e materiali d’archivio per rievocare le vicende fondamentali nella storia della comunità e del suo fondatore. Muccioli è stato apprezzato per i valori che rappresentava, tra cui la lotta contro l’emarginazione, la speranza di un recupero, di un reintegro nella società e di una vita migliore per le migliaia di giovani accolti negli anni presso la comunità di San Patrignano. Ciò non toglie che il fondatore sia stato duramente contestato per i metodi scelti per tenere i tossicodipendenti lontani dalle droghe, come ad esempio l’uso delle catene.

Nel ripercorrere i passi di Vincenzo Muccioli e i momenti fondanti della sua comunità, SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano si sofferma sul ventennio tra il 1978 e il 1995, anno della morte dello stesso Muccioli, tratteggiando al contempo il contesto sociale, economico e politico dell’Italia del periodo. Quel che emerge è un contrasto profondo. Da un lato la diffusione del consumo di eroina, così esteso da spezzare un’intera generazione, e il desiderio di Muccioli di risollevarne le sorti. Dall’altro, il polverone mediatico e processuale sollevatosi negli anni ’80, una volte emerse le modalità con cui i pazienti erano tenuti lontani dalle droghe.

SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano è prodotta da Nicola Allieta, Andrea Romeo, Christine Reinhold. Gli autori al fianco di Gianluca Neri sono Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli. La supervisione al montaggio è di Valerio Bonelli.

Questo il trailer di SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano, su Netflix dal 30 dicembre: