L’infortunio Osimhen tiene il Napoli con il fiato sospeso: il club partenopeo è in ansia per le condizioni del proprio centravanti, di cui sta facendo a meno ormai da diverse settimane. Dopo il programma di riabilitazione in Belgio (il numero 9 ha poi festeggiato il Natale ed il compleanno a Lagos, ndr.), ci si aspettava che l’attaccante nigeriano potesse essersi buttato alle spalle il problema che lo ha costretto per tanto tempo lontano dal campo di gioco (pur sapendo quanto la situazione dovesse essere trattata con molta cautela).

Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘, lo staff medico del Napoli lo visiterà, valutando se è il caso di unirlo al gruppo oppure di rimandarlo in Belgio per un altro ciclo riabilitativo. La lussazione alla spalla non ha obbligato il ragazzo a sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma il trama riportato ha comunque avuto conseguenze importanti a carico dei nervi dell’arto superiore (braccio e mano). Il dottor Canonico lo visiterà prossimamente in maniera accurata, decidendo poi se trattenerlo a Castel Volturno, inserendolo in gruppo, o se rispedirlo ad Anversa per un altro ciclo intensivo di riabilitazione.

Se valesse la seconda ipotesi, probabile il rientro di Osimhen slitti ancora: a quel punto si cercherebbe di recuperarlo in vista della Supercoppa con la Juventus in programma il prossimo 20 gennaio. Speriamo naturalmente, in primis per il ragazzo e poi per il Napoli, che le condizioni generali siano migliorate al punto tale da consentire ad Osimhen di essere inserito in gruppo, e quindi di restare a Castel Volturno insieme ai suoi compagni di squadra (che lo aspettano a braccia aperte per riprendere da dove avevano interrotto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.